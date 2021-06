Οικονομία

MyDATA: Με... δόσεις η διαβίβαση παραστατικών επιχειρήσεων

Πότε πρέπει να σταλθούν όλα τα παραστατικά στην πλατφόρμα. Πίστωση χρόνου και για τις ταμειακές μηχανές.



Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας στη λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς και τη βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών, καθορίζεται η σταδιακή υποχρεωτική διαβίβαση παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA και η διασύνδεση των φορολογικών μηχανισμών με την ΑΑΔΕ ως εξής:

1. Διαβίβαση παραστατικών εσόδων στην πλατφόρμα myDATA

Από 1.10.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά:

• Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 50.000 €.

• Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 €.



Από 1.11.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης, πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022.

Σημειώνεται ότι ειδικά για το 2021 η υποχρέωση διαβίβασης αφορά μόνο τα παραστατικά εσόδων και όχι τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς εξόδων.

2. Διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών (ταμειακών μηχανών κ.λπ.) με την ΑΑΔΕ

Σταδιακά, και μέχρι τον Νοέμβριο του 2021, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ) υποχρεούνται:

να αναβαθμίσουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους, ώστε να παράγουν αποδείξεις με ενσωματωμένο το QR Code ταυτοποίησης του φορολογικού μηχανισμού και της απόδειξης,

να διασυνδεθούν, ώστε να διαβιβάζουν τις συναλλαγές τους ανά συναλλαγή (1 προς 1) σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA,

να αποσύρουν πλήρως παλαιούς φορολογικούς μηχανισμούς που δεν έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης, τακτοποιώντας την εικόνα τους στο Φορολογικό Μητρώο.

Η υποχρέωση διασύνδεσης και οι αντίστοιχες προθεσμίες αναβάθμισης-απόσυρσης για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ΦΗΜ διαμορφώνονται ως εξής:

Από 1.9.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που:

• βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και

• το 2019 είχαν τζίρο πάνω από 100.000 €.

Από 1.10.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που:

• βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και

• το 2019 είχαν τζίρο μέχρι 100.000 €.

Από 1.11.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Μέσω της καθολικής ένταξης στην πλατφόρμα myDATA και της διασύνδεσης των φορολογικών μηχανισμών, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ επιδιώκουν να απαλλάξουν οριστικά τις επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών, αρχής γενομένης από το 2021.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος ανέφερε: «Η φορολογική διοίκηση έχει εισέλθει πλέον στην ψηφιακή εποχή. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα από τη διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, τη δυναμική που αναπτύσσεται από τη σταδιακή οικονομική ανάκαμψη αλλά και την επιτακτική ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων, ξεκινά η σταδιακή υποχρεωτική διαβίβαση παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA και η διασύνδεση των φορολογικών μηχανισμών με την ΑΑΔΕ. Η πλατφόρμα myDATA απλοποιεί τις διαδικασίες για όλες τις επιχειρήσεις, τις απαλλάσσει από ένα πρόσθετο διοικητικό βάρος. Με την απαραίτητη παράταση των προθεσμιών και τη σταδιακή πλέον προσαρμογή στα νέα δεδομένα που συνδέονται με τη λειτουργία της πλατφόρμας, προσβλέπουμε σε μία νέα, ψηφιακά αναβαθμισμένη εποχή που θα δώσει νέα ώθηση στις ελληνικές επιχειρήσεις».

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής ανέφερε: «Παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες που βίωσαν σε όλο το διάστημα της πανδημίας, εδώ και πολύ καιρό πολλές επιχειρήσεις διαβιβάζουν τα παραστατικά τους στην πλατφόρμα myDATA και έχουν διασυνδέσει τους φορολογικούς μηχανισμούς τους στην ΑΑΔΕ. Έχοντας μπει πλέον σε μια νέα, πιο αισιόδοξη φάση αποκλιμάκωσης της πανδημίας και με βάση τα σημερινά δεδομένα, είμαστε πεπεισμένοι ότι, με τις σταδιακές προθεσμίες προσαρμογής που προβλέπουμε, και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις θα είναι έτοιμες για να κάνουμε όλοι μαζί το ψηφιακό άλμα σε ένα καλύτερο αύριο για το ελληνικό επιχειρείν».

