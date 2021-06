Πολιτισμός

Γιατρομανωλάκης: η “Κάρτα Ελευθερίας” είναι κίνητρο, όχι δωροδοκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υφυπουργός Πολιτισμού για τον τουρισμό και τον Πολιτισμό, αλλά και την ανησυχία για την μετάλλαξη «Δ», του κορονοϊού.

«Πρώτα από όλα, οποιαδήποτε δράση μπορεί να ενισχύσει τον Πολιτισμό που έχει πληγεί είναι καλοδεχούμενη, ιδίως όταν αφορά τους νέους, που δεν έχουν τόσο εύκολη πρόσβαση» είπε ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης για την «Κάρτα Ελευθερίας» που ανακοινώθηκε το πρωί από τον Πρωθυπουργό.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Υφυπουργός Πολιτισμού είπε ότι η «Κάρτα Ελευθερίας» για τους νέους 18-25 ετών που έχουν ήδη ή πρόκειται να εμβολιαστούν, «δεν είναι ούτε δωροδοκία ούτε τίποτα περισσότερο, παρά ένα μικρό κίνητρο για να κινηθεί ο κλάδος του Τουρισμού και του Πολιτισμού αλλά και για τους νέους, και για να μπορέσουμε να φτάσουμε σιγά σιγά σε μια κανονικότητα».

«Ο Πολιτισμός, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς, ήταν από τους κλάδους που έχουν πληγεί ιδιαίτερα», είπε ο κ. Γιατρομανωλάκης, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση έχει στηρίξει με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τους ανθρώπους του Πολιτισμού, εν μέσω της πανδημίας.

Τέλος, σχετικά με το κατά πόσον προβληματίζεται η Κυβέρνηση από την ινδική μετάλλαξη, την αποκαλούμενη μετάλλαξη «Δ», ο Υφυπουργός Πολιτισμού είπε ότι «Η μετάλλαξη απασχολεί τους πάντες, όχι μόνο εμάς, είμαστε σε διαρκή συζήτηση με τους λοιμωξιολόγους και το παρακολουθούμε».





Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΦ για AstraZeneca: Ποιοι δεν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο

Τροχαίο στην Κηφισίας: έχασε το μωρό της η 27χρονη έγκυος

Χειροπέδες για πορνογραφία ανηλίκων