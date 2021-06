Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους: Ξεκινούν οι κατ΄οίκον εμβολιασμοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην τελική ευθεία οι κατ΄ οίκον εμβολιασμοί από ιδιώτες γιατρούς. Ποιοι είναι δικαιούχοι.

Αισιόδοξος ότι το τείχος ανοσίας έναντι του κορονοϊού θα επιτευχθεί έως το τέλος του καλοκαιριού ή αρχές Σεπτεμβρίου, εμφανίσθηκε ο Μάριος Θεμιστοκλέους κατά την ενημέρωση για την πορεία των εμβολιασμών στην Ελλάδα.

"Είναι εφικτό να να φθάσουμε το ποσοστό των εμβολιασμένων στο 80%", τόνισε ο Μάριος Θεμιστοκλέους.

Παράλληλα. ανακοίνωσε ότι εντος των προσεχών ημερών αναμένεται το ΦΕΚ για τους κατ΄οίκον εμβολιασμούς απο ιδιώτες γιατρούς. Στο πλαίσιο αυτό απηύθυνε κάλεσμα σε γιατρούς να ενταχθούν στο σχετικό πρόγραμμα. .

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους, δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολίτες σε μόνιμο κλινοστατισμό, όσοι έχουν σοβαρή έκπτωση της λειτουργικότητας δηλαδή η μετακίνησή τους γίνεται με πολύ μεγάλη δυσκολία και στις περιπτώσεις που βαριάς ψυχικής ή νοητικής νόσου, όπως το Αλτσχάιμερ.

Ο εμβολιασμός των πολιτών αυτών θα γίνει όπως ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson&Johnson και θα υπάρχει συγκεκριμένη αμοιβή για τον γιατρό από την Πολιτεία.

Οι ιδιώτες γιατροί θα μπορούν, έναντι αμοιβής απο την Πολιτεία, να κάνουν εμβολιασμούς και στα ιατρεία τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιατρομανωλάκης: η “Κάρτα Ελευθερίας” είναι κίνητρο, όχι δωροδοκία

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Γλυκά Νερά - Χαρμάνης: στην Λυδία, θα βλέπει την Καρολάιν η μητέρα της