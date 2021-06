Πολιτική

Αναβαθμισμένο Σχολείο: Μητσοτάκης - Κεραμέως για τις αλλαγές στην Παιδεία (βίντεο)

Ο Πρωθυπουργός και η Υπουργός Παιδείας στην παρουσιάση του βασικού πλαισιίου του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση των σχολείων.

Η παρουσίαση του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών» έγινε το απογευμα της Δευτέρας, πό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την αρμόδια υπουργό Νίκη Κεραμέως.

Σύμφωνα με τις έως τώρα ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας, οι τέσσερις άξονες πάνω στους οποίους κινείται το νομοσχέδιο είναι:

«η μεγαλύτερη αυτονομία της σχολικής μονάδας και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους εκπαιδευτικούς, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με καθαρά βελτιωτικό μη τιμωρητικό χαρακτήρα, ως μηχανισμό ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών και διαρκούς βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του σχολείου,

οι δομές εκπαίδευσης, για την περαιτέρω συμβολή τους στην αποτελεσματική υποστήριξη του σχολείου και

η εκκλησιαστική εκπαίδευση».