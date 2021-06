Αθλητικά

Wimbledon - Τσιτσιπάς: Αποκλεισμός στον πρώτο γύρο

"Ανώμαλη προσγείωση" για τον Νο 4 αθλητή της παγκόσμιας κατάταξης

Πρόωρο τέλος έλαβε το εφετινό τουρνουά Wimbledon για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας πρωταθλητής, που προερχόταν από τον πρώτο τελικό της καριέρας του σε Γκραν Σλαμ τουρνουά, στο Ρολάν Γκαρός πριν από λίγες ημέρες, έχασε στον πρώτο γύρο του φημισμένου αγγλικού τουρνουά από τον Αμερικανό Φράνσις Τιαφό.

Ο Νο 4 αθλητής της παγκόσμιας κατάταξης εμφανίστηκε ανεξήγητα αγχωμένος κι έκανε πολλά αβίαστα για την κλάση του λάθη, τα οποία εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο αντίπαλός του για να πάρει μια καθαρή νίκη με 3-0: 6-4, 6-4, 6-3. Ταυτόχρονα, ο Τιαφό σημείωσε την πρώτη νίκη της καριέρας του απέναντι σε έναν αθλητή του Top-5.

