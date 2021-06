Life

Η Quest ανανεώνει εταιρική ταυτότητα, προϊόντα και επικοινωνία!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαρκής η προσπάθεια της εταιρείας για εξέλιξη και πρωτοπορία, με επίκεντρο τα ποιοτικά προϊόντα που προσφέρει στην πελατεία της.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση:

«Όλοι μάθαμε να εκτιμούμε την αξία της υγείας και της καλής ζωής. Και όλοι, πλέον, θέλουμε να φροντίζουμε τον οργανισμό μας όσο καλύτερα μπορούμε. H Quest, η εταιρεία που εμπνέεται από τη φύση και καθοδηγείται από την επιστήμη, είναι πάντα δίπλα μας, για να μας βοηθάει να κάνουμε τη φροντίδα του οργανισμού μας, πραγματικότητα.

Ακόμα και σε περιόδους όπου όλα αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς, η Quest συνεχίζει να εξελίσσεται και να πρωτοπορεί, με νέα προϊόντα και νέες συσκευασίες. Φρεσκάρει την εταιρική της ταυτότητα και την εφαρμόζει, αρχικά, στην ολοκληρωμένη σειρά προβιοτικών Biotix. Με νέα χρώματα στις συσκευασίες και πιο φιλικό και ελκυστικό προφίλ, η ολοκληρωμένη σειρά προβιοτικών Biotix ανανεώνει την εικόνα της, προσφέροντας πάντα την ίδια σύνθεση για πιο λειτουργικό έντερο, δυνατότερο ανοσοποιητικό, περισσότερη ευεξία, καλύτερη διάθεση.

Η ανανέωση της Quest θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, με νέες καμπάνιες επικοινωνίας και νέα ενισχυμένα προϊόντα για την ολοκληρωμένη φροντίδα κάθε οργανισμού ξεχωριστά».

https://www.douni.gr/etairies/quest/biotix/

https://www.facebook.com/QuestGreece

https://www.instagram.com/questvitamins_greece/

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Χαρμάνης: στην Λυδία, θα βλέπει την Καρολάιν η μητέρα της

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Γιατρομανωλάκης: η “Κάρτα Ελευθερίας” είναι κίνητρο, όχι δωροδοκία