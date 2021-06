Αθλητικά

Euro 2020: Η Ισπανία απέκλεισε την Κροατία στην παράταση (βίντεο)

To συναρπαστικότερο σε εξέλιξη ματς, μέχρι σήμερα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Στο κορυφαίο μακράν ματς του Euro 2020 έως τώρα κι ένα από τα καλύτερα όλων των εποχών στη διοργάνωση, η Ισπανία βρέθηκε από τον παράδεισο στην κόλαση και ξανά στον παράδεισο, για να επικρατήσει με 5-3 στην παράταση (3-3 ο αγώνας στην κανονική του διάρκεια) της “εφτάψυχης” Κροατίας.

Μέχρι το 85ο λεπτό όλα έμοιαζαν τελειωμένα, με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να προηγείται με 3-1, ωστόσο, οι αλλαγές του Ντάλιτς, Όρσιτς και Πάσαλιτς έστειλαν τον αγώνα στο επιπλέον ημίωρο με γκολ στο 88΄ και 90΄+2.

Εκεί, κι ενώ η “Χρβάτσκα” έφτασε πολύ κοντά στο γκολ που θα της έδινε το προβάδισμα η “φούρια ρόχα”... αναγεννήθηκε από τις στάχτες της και με δύο γκολ στο πρώτο μέρος της παράτασης από τους Μοράτα και Ογιαρθάμπαλ “καθάρισε” το ματς.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε θα περιμένει την αναμέτρηση στο Βουκουρέστι, ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ελβετία, προκειμένου να μάθει την αντίπαλό της στον προημιτελικό της Αγίας Πετρούπολης (2/7).

Δίκαιη η επικράτηση της “φούρια ρόχα”, που από το πρώτο λεπτό και με εξαίρεση το τελευταίο 10λεπτο, ήταν η ομάδα που έπαιξε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, αυτή που κυνήγησε περισσότερο το γκολ κι έστω με τον τρόπο που έγινε δικαιώθηκε παίρνοντας το “εισιτήριο” για τη συνέχεια, αποκλείοντας την φιναλίστ του Μουντιάλ 2018.

Κόντρα στη ροή του ματς και με την Ισπανία να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο, η Κροατία πήρε το προβάδισμα στο 20ό λεπτό με ένα αδιανόητο αυτογκόλ που χρεώθηκε στον Πέδρι.

Ο μέσος της Μπαρτσελόνα, ο οποίος σε ηλικία 18 ετών και 215 ημερών έγινε ο νεαρότερος παίκτης που αρχίζει βασικός σε “νοκ άουτ” αγώνα του Euro 2020, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Γουέιν Ρούνεϊ από το 2004 (18 ετών και 244 ημερών), επιχείρησε να γυρίσει τη μπάλα από το κέντρο στον τερματοφύλακά του Ουνάι Σιμόν, ο οποίος στην προσπάθειά του να κοντρολάρει την μπάλα έχασε τον έλεγχο κι αυτή κατέληξε στα δίχτυα του!

Αυτό ήταν το 9ο αυτογκόλ στο εφετινό τουρνουά και το πρώτο που σημειώνεται εκτός περιοχής στην Ιστορία των Euro. Αξίζει να επισημανθεί, μάλιστα, ότι η Ισπανία προερχόταν από αγώνα στο οποίο ευνοήθηκε από δύο αυτογκόλ, στο 5-0 με την Σλοβακία.

Το απρόβλεπτο προβάδισμα έδωσε θάρρος στους Κροάτες, οι οποίοι στη συνέχεια απείλησαν τρεις φορές την εστία της “ρόχας”, με τους Ισπανούς να τα έχουν χαμένα για περίπου 10 λεπτά. Σιγά-σιγά, όμως, οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε ξεπέρασαν το σοκ κι άρχισαν να πιέζουν και πάλι. Στο 38΄ η πίεση που ασκούσαν απέδωσε καρπούς με τον Σαράμπια να “γράφει” το 1-1, μετά από φάση διαρκείας στα καρέ της “Χρβάτσκα”.

Πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα (57΄), η “ρόχα” έφερε τα πάνω κάτω με την κεφαλιά του Αθπιλικουέτα, ο οποίος σε ρόλο... σέντερ φορ “εκτέλεσε” με καρφωτή κεφαλιά τον Λιβάκοβιτς, μετά από σέντρα του Φεράν Τόρες.

Ο τελευταίος ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 77΄ σε 3-1, όταν από βαθιά μπαλιά του Αθπιλικουέτα “έπιασε στον ύπνο” την άμυνα της Κροατίας και σα σε προπόνηση πλάσαρε τον Λιβάκοβιτς.

Όλα έμοιαζαν ιδανικά φτιαγμένα για την Ισπανία και η πρόκριση... τελειωμένη, αλλά στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι... τελειωμένο. Οι Κροάτες βγήκαν στην επίθεση, μην έχοντας άλλη επιλογή και αρχικά μείωσαν στο 85΄ με τον Όρσιτς.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, με κεφαλιά του Πάσαλιτς, έκαναν αυτό που έμοιαζε απίθανο: να στείλουν το ματς στην παράταση (3-3)!

Στο ξεκίνημα του επιπλέον χρόνου, ο Πάσαλιτς νικήθηκε σε επικό “τετ-α-τετ” από τον Ουνάι, για να ακολουθήσουν δύο γκολ από τους Ισπανούς.

Στο 100΄ με τον “κεραυνό” του Μοράτα και στο 103΄ με τον Ογιαρθάμπαλ, που έδωσαν διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, ενώ στο 119΄ ο Όλμο “σημάδεψε” το δοκάρι του Λιβάκοβιτς.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Κροατία (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Γιουράνοβιτς (74΄ Μπρέκαλο), Βίντα, Τσάλετα Σαρ, Γκβάρντιολ, Μόντριτς, Μπρόζοβιτς, Κόβατσιτς (79΄ Μπούντιμιρ), Βλάσιτς (79΄ Πάσαλιτς), Πέτκοβιτς (46΄ Κράμαριτς), Ρέμπιτς (67΄ Όρσιτς).

Ισπανία (Λουίς Ενρίκε): Σιμόν, Αθπιλικουέτα, Γκαρθία (71΄ Πάου Τόρες), Λαπόρτ, Γκαγιά (77΄ Άλμπα), Μπουσκέτς (101΄ Ρόδρι), Πέδρι, Κόκε (78΄ Ρουίθ), Σαράμπια (71΄ Όλμο), Μοράτα, Φ. Τόρες (88΄ Ογιαρθάμπαλ).

