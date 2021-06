Μητσοτάκης για Αναβαθμισμένο Σχολείο: Ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά (βίντεο)

Πολιτική

Η παρουσίαση του “νέου αναβαθμισμένου σχολείου” από τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Παιδείας.

«Μέρος του προεκλογικού προγράμματος της ΝΔ αφορούσε το αντικείμενο της σημερινής συζήτησης. Πώς θα υλοποιήσουμε το σχολείο του μέλλοντος που θα έχει κεντρικό σκοπό να προσφέρει γνώση και δεξιότητες στους μαθητές ώστε να σας προετοιμάσουμε για ό,τι επιλέξετε να κάνετε στη ζωή σας. Είτε είναι πανεπιστημιακές σπουδές, είτε μεταλυκειακή εκπαίδευση, είτε οποιαδήποτε επαγγελματική διαδρομή» επεσήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Νέου Αναβαθμισμένου Σχολείου.

Η πανδημία κατέδειξε πόσο σημαντική είναι η προσπάθεια αυτή, σημείωσε ο πρωθυπουργός και ευχαρίστησε ξεχωριστά κάθε δασκάλα, κάθε δάσκαλο, κάθε καθηγήτρια, κάθε καθηγητή που αγκάλιασαν τις προκλήσεις της τηλεκπαίδευσης. «Τα καταφέραμε χάρις την αφοσίωση δασκάλων, καθηγητών και μαθητών μας. Καταφέραμε και δεν έχουμε κενά στην ύλη. Ανακαλύψαμε και νέες δυνατότητες που μπορεί η τεχνολογία να μας δώσει» προσέθεσε και υπογράμμισε πως στο νέο σχολείο δεν μιλάμε μόνο για τα κτήρια, αλλά πρωτίστως για τον τεχνολογικό εξοπλισμό. «Το τι θέλουμε να μάθουμε δεν αφορά μόνο τη γνώση. Και η γνώση εξελίσσεται. Πιάνουμε το νήμα από τη δουλειά που ξεκίνησε το 2011 με τα προγράμματα σπουδών. Σκεφτείτε ένα παιδί που θα ξεκινήσει α' δημοτικού το 2021, θα τελειώσει το σχολειό το 2033 και το πανεπιστήμιο το 2037. Και εμείς πρέπει να σκεφτουμε πώς θα είναι κόσμος», ανέφερε.

Σε αυτό το πλαίσιο, είπε πως δεν μιλάμε μόνο για τη στείρα αποστήθιση και συμπλήρωσε: «Όταν έδινα εγώ εξετάσεις έπρεπε να μάθεις απέξω ένα βιβλίο. Έχει την ίδια σημασία σήμερα. Νομίζω πως όχι. Πρέπει να μάθουμε και άλλα πράγματα. Κριτική σκέψη, σύνθεση, αξιοποίηση διαφορετικών πηγών. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτό που αποκαλούμε συναισθηματική ευφυία. Όλες αυτές οι δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές».

«Μεγάλη σημασία αποδίδουμε στις γλώσσες» προέταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Το γεγονός ότι από την ηλικία των 4 μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα. Το νηπιαγωγείο ξεκινάει στα 4. Ξέρουμε ότι οι βασικές συνάψεις του εγκεφάλου έχουν διαμορφωθεί μέχρι τα πρώτα 6-7 χρόνια, αλλά το τι γίνεται έχει μεγαλη σημασία. Ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά. Να έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε ένα δημόσιο σχολειο και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να επιλέξουν τι θα κάνουν στη ζωή τους» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Επίσης, δήλωσε ότι χαίρεται που το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού μπαίνει στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Περαιτέρω, επεσήμανε πως δεν είναι τυχαίο ότι ένας τους τέσσερις που φοιτούν σε δημόσιο ΙΕΚ είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου. «Επέλεξαν έναν άλλο δρόμο ο οποίος θα τους βοηθήσει περισσότερο να διαπρέψουν επαγγελματικά. Δεν μπορούν και δεν πρέπει να πάνε όλοι στο πανεπιστήμιο. Υπάρχουν επαγγέλματα δημιουργικά.

Σίγουρα είναι λάθος να σπρώχνουμε παιδιά σε τμήματα πανεπιστημίων που δεν έχουν μεγάλη ζήτηση. Δεν θα θέλατε να πάτε σε τμήμα στο οποίο μπήκατε τυχαία. Δεν είναι καλό ούτε για εσάς ούτε για τη δημόσια εκπαίδευση» συμπλήρωσε.

Τίποτα δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς τους δασκάλους, τους καθηγητές μας

«Τίποτα από όλα όσα μιλάω δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους δασκάλους, τους καθηγητές μας» ανέδειξε κατά την ομιλία του ο πρωθυπουργός.

«Όταν συζητούσαμε προεκλογικά το πρόγραμμά μας, πάντα έλεγα δώσε παραπάνω βαθμό ελευθερίας στα σχολεία» συνέχισε και αναφερόμενος στο νέο αναβαθμισμένο σχολείο είπε: «Κάνουμε ένα σημαντικό πρώτο βήμα με το πολλαπλό βιβλίο. Τη δυνατότητα να επιλέξουν οι δάσκαλοι ποιο βιβλίο τους ταιριάζει καλύτερα. Τη δυνατότητα να εξετάζουν με διαφορετικούς τρόπους. Θα κάνει την τάξη ο δάσκαλος και ο καθηγητής πιο δημιουργική και πιο ευχάριστη. Δημιουργικότητα που συναντώ συνέχεια όταν συνομιλώ μαζί τους».

Η αξιολόγηση δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Έχει στόχο να βοηθήσει δασκάλους και καθηγητές να γίνουν καλύτεροι

«Καθένας έχει δικαίωμα να διαδηλώνει. Θα ήθελα να τους φωνάξω μέσα και να συζητήσω μαζί τους γιατί τους ενοχλεί η έννοια της αξιολόγησης» ανέφερε εν συνεχεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ειδικότερα, αφού σημείωσε ότι οι μαθητές αξιολογούνται συνέχεια, τόνισε πως η αξιολόγηση δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. «Έχει στόχο να βοηθήσει δασκάλους και καθηγητές να γίνουν καλύτεροι» υπογράμμισε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Να σπάσουμε προκαταλήψεις που κρύβονται μόνο σε κούφια λόγια».

Επιπροσθέτως, επισήμανε πως «μπορούμε να συζητήσουμε για το πώς θα γίνει η αξιολόγηση. Ποιος θα αξιολογεί...», σημειώνοντας ότι «η αξιολόγηση συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο και στο χέρι μας είναι να την κάνουμε πράξη με τον πιο παραγωγικό και ουσιαστικό τρόπο. Η αξιολόγηση έχει και τον χαρακτήρα της επιβράβευσης. Ο δάσκαλος και καθηγητής που κάνει το κάτι παραπάνω πιστεύω ότι θέλει μια αναγνώριση ότι δούλεψε σκληρά και προσέφερε κάτι περισσότερο. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται η σπουδαία δουλειά.

Να προσφέρουμε καλύτερη εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργος στις «φιλοδοξίες για το νέο σχολείο που θέλουμε να χτίσουμε». Θα χρειαστεί χρόνος, αναγνώρισε και κατέστησε σαφές πως «είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι κάνουμε το σωστό για τους δασκάλους, τους καθηγητές, πάνω από όλα για τους μαθητές. Να σας προσφέρουμε καλύτερη εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει».

«Όποιος πιστεύει ότι μπορούμε να μείνουμε ακίνητοι, σας οδηγεί στο λάθος δρόμο» επισήμανε παράλληλα και διαμήνυσε πως «εμείς είμαστε εδώ για να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο, να σπάσουμε στεγανά και αντιλήψεις που ταλαιπώρησαν την εκπαίδευση, όλα συμπεριλαμβανόντουσαν στο πρόγραμμα της ΝΔ».

Επίσης, απηύθυνε κάλεσμα, «με ήσυχη συνείδηση και αίσθημα ενθουσιασμού» όπως είπε, «να βαδίσουμε μαζί, να κάνουμε πράξη το όνειρο. Να αναβαθμίσουμε το σχολείο και να δημιουργήσουμε προοπτικές ζωής για κάθε ελληνόπουλο στην πατρίδα μας».

