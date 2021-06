Πολιτική

Τσίπρας για εργασιακό: Θα γίνουμε Ευρώπη ή θα παραμείνουμε Βαλκάνια;

Δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την παρουσίαση της προγραμματικής πρότασης του κόμματός του, για το εργασιακό.

Την ανάγκη για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, που θα ορίζει το «πώς θα χτίσουμε μια Ελλάδα σύγχρονη, ισχυρή και πάνω απ' όλα, δίκαιη», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας την προγραμματική πρόταση του κόμματός του για το εργασιακό.

Κάνοντας κριτική στην Κυβέρνηση, την κατηγόρησε ότι «επέλεξε πάνω στο σοκ της πανδημίας να ξηλώσει το 8ωρο, να νομιμοποιήσει την απλήρωτη εργασία και να ιδιωτικοποιήσει την επικουρική ασφάλιση εν μέσω κρίσης, με κόστος 56 δισ. ευρώ που θα κληθούν να καλύψουν οι φορολογούμενοι, οι συνταξιούχοι και οι ασφαλισμένοι».

Κάνοντας σύγκριση με τα όσα ισχύουν στην Ευρώπη, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν ήταν ποτέ αν θα μείνουμε στην Ευρώπη αλλά αν θα γίνουμε Ευρώπη και εξήγησε: «Το ζήτημα είναι αν θα πιάσουμε ή έστω θα πλησιάσουμε τα ευρωπαϊκά δεδομένα σε μια σειρά κοινωνικών δεικτών, κριτηρίων και δικαιωμάτων, με πρώτο αυτό της εργασίας και του διαθέσιμου εισοδήματος.

Στην ΕΕ οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας καλύπτουν πάνω από το 60% των εργαζόμενων. Στην Ελλάδα μόλις το 14,7%.

Ο μέσος όρος ανεργίας στην ΕΕ είναι 7,3%. Στην Ελλάδα σήμερα είναι στο 17%.

Η μέση διάρκεια της εργασιακής εβδομάδας στην Ευρωζώνη είναι 37 ώρες. Στην Ελλάδα είναι 42.

Πώς λοιπόν θα «γίνουμε Ευρώπη», όταν μια κοντόφθαλμη και αναχρονιστική πολιτική και οικονομική ελίτ προσπαθεί εδώ και χρόνια να μας κρατήσει παγιωμένους στο “Εδώ είναι Βαλκάνια”»;

