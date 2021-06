Πολιτισμός

Πέθανε ο Γιάννης Θωμάς

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κοσμο για τον θάνατο ενός ακούραστου "εργάτη" του θεάτρου.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών άφησε ο ηθοποιός Γιάννης Θωμάς νικημένος από τον καρκίνο.

Ο Γιάννης Θωμάς γεννήθηκε το 1944 στα Ξανθόγεια της Έδεσσας. Στην καριέρα του ερμήνευσε σημαντικούς ρόλους κυρίως στο θέατρο.

Είχε συμμετάσχει και σε πολλές παραστάσεις του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων, το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατό του:

Με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Γιάννη Θωμά, ενός αγαπητού και ξεχωριστού Ανθρώπου και Ηθοποιού, με τον οποίο είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε σε πολλές παραγωγές μας. Συνεχίζοντας την γιαννιώτικη παρουσία του από τον ΟΗΘ πρωτοέπαιξε στο ΔΗΠΕΘΙ στον «Εχθρό του Λαού» του Ίψεν, το εναρκτήριο έργο του Θεάτρου, στις 3 Φεβρουαρίου 1984. Έκτοτε μέχρι και την τελευταία φορά που συνεργάστηκε με τη Δημοτική μας Σκηνή, το χειμώνα του 2018, όπου έπαιξε στο έργο «ANACARBIT / Ο Βιτγκενστάιν σε Αντίλογο» του Δημήτρη Βαρτζιώτη κι αμέσως μετά στη συμπαραγωγή «Το Υπόγειο» του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, συμμετείχε συνολικά σε 16 θεατρικές παραγωγές που παρουσιάστηκαν σε 508 παραστάσεις, σε πολλές από τις οποίες επωμίστηκε πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Η πρόεδρος Χριστίνα Κωτσαντή και τα στελέχη του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους και τα συλλυπητήρια στους οικείους του».

Έντονη ήταν η παρουσία του Θωμά και στον κινηματογράφο με τον τελευτυαίο του ρόλο στην εξαιρετική ταινία «Η Ρόζα της Σμύρνης» του Γιώργου Κορδελλά. Τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχε στο καστ των ταινιών «Ένα γελαστό απόγευμα» (1979), «Ελευθέριος Βενιζέλος 1910 – 1927» (1980), «Παραγγελιά» (1980), «Το στίγμα»(1982), «Μοίρα» (1990), «Η Αριάδνη μένει στη Λέρο» (1993), «Απόστολος και μόνος ΙΙ»(2006), «Fils de Grece: Τα παιδιά του Εμφυλίου (2015) κ.α.

Είχε υποδυθεί και τηλεοπτικούς, δεύτερους κυρίως ρόλους με τους οποίους συμμετείχε σε αρκετά σίριαλ των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Από τις «Μεθυσμένη Πολιτεία», τη «Λωξάντρα» και την «Μάχη των πελαργών» της πρώιμης δημόσιας τηλεόρασης μέχρι τα πιο πρόσφατα «Κόκκινο Ποτάμι», «Λούφα και παραλλαγή», «Καρυωτάκης», «Το καφέ της Χαράς», «Θα βρεις το δάσκαλό σου».

