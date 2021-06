Πολιτισμός

Εθνική Πινακοθήκη: Βρέθηκαν οι κλεμμένοι πίνακες του Πικάσο και του Μοντριάν

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τους πίνακες που είχαν κλαπεί το 2012.

Αίσιο τέλος στο θρίλερ της "ληστείας του αιώνα" στην Εθνική Πινακοθήκη

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει: «Δύο πίνακες που είχαν αφαιρεθεί από την Εθνική Πινακοθήκη το 2012 (ένας του Πικάσο και ένας του Μοντριάν) βρίσκονται στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά τον εντοπισμό τους από το 2ο τμήμα του ΥΔΕΖΙ».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο πίνακες βρέθηκαν στην Κερατέα στην κατοχή ανθρώπου που φέρεται να είχε εμπλακεί σε παρόμοιες υποθέσεις στο παρελθόν. Πρόκειται για Έλληνα 49 ετών που ζει στο Πόρτο Ράφτη.

Υπενθυμίζεται ότι το ξημέρωμα της 9ης Ιανουαρίου του 2012 εκλάπησαν από την Εθνική Πινακοθήκη το «Γυναικείο κεφάλι» της Ντόρα Μάαρ, που φιλοτέχνησε ο Πικάσο το 1939, το έργο «Ανεμόμυλος Στάμμερ» από την πρώτη περίοδο του Ολλανδού Πιέτ Μοντριάν και ένα σχέδιο θρησκευτικής απεικόνισης των αρχών του 17ου αιώνα, που αποδίδεται στον Ιταλό Γκουλιέλμο Κάτσια.

Στο πίσω μέρος του πίνακα υπάρχει και χειρόγραφη αφιέρωση του Ισπανού ζωγράφου, που αναφέρει: «Pour le Peuple Grec, Hommage de Picasso» (Για τον ελληνικό λαό, Φόρος τιμής από τον Πικάσο).

Ο δράστης που φάνηκε στις κάμερες να φοράει σκούφο, αρχικά φρόντισε να παραπλανήσει τον φύλακα του κτιρίου με ψεύτικους συναγερμούς. Στη συνέχεια έσπασε τζάμι της Πινακοθήκης και όρμησε στον χώρο όπου φυλάσσονταν οι τρεις πίνακες.

Ύστερα κάθισε στα σκαλοπάτια που οδηγούσαν στο υπόγειο του κτιρίου και προσπάθησε με ένα μαχαίρι να αφαιρέσει τα κάδρα. Από την ανάλυση των δεδομένων της επίθεσης τα στελέχη των αρχών ασφαλείας έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι στον φυσικό αυτουργό της αρπαγής των πινάκων είχε δοθεί σαφής εντολή να στοχεύσει στον πίνακα του Πικάσο κυρίως και όχι σε άλλους μεγάλης αξίας που ήταν στον ίδιο χώρο.

Επιπλέον προέκυψε ότι στην κλοπή συμμετείχε κι άλλο άτομο που είχε ρόλο τσιλιαδόρου. Και οι δύο φυσικοί αυτουργοί φέρεται να έχουν βαρύ ποινικό μητρώο με συμμετοχή σε κλοπές και διαρρήξεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είχαν «στοχεύσει» και άλλες φορές έργα τέχνης.



