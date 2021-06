Αθλητικά

Euro 2020: Τα ρεκόρ διαδέχονται το ένα το άλλο και γράφεται Ιστορία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μανώλης Μανής σταχυολογεί τα ιστορικά ρεκόρ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που δύσκολα θα καταρριφθούν στο μέλλον.

Του Μανώλη Μανή

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άνοιξε τον χορό των ρεκόρ σε αυτό το Euro. Μετά ήρθε αυτή η… ματσάρα Κροατία-Ισπανία για να γράψει την Ιστορία με τον καλύτερο τρόπο! Πλέον, και έχοντας ακόμα 9 παιχνίδια να δούμε, το Euro 2020 είναι ήδη το πιο παραγωγικό στην Ιστορία του ποδοσφαίρου. Έφτασε τα 112 γκολ και άφησε στην δεύτερη θέση αυτό της Γαλλίας του 2016, με 108 γκολ. Και συνεχίζουμε…

Ο Πέδρι σε ηλικία 18 ετών και 215 ημερών έγινε ο νεότερος παίκτης που ξεκινά βασικός σε “νοκ άουτ” αγώνα τελικής φάσης Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αφήνοντας δεύτερο πλέον τον Γουέιν Ρούνεϊ (από το 2004 κόντρα στην Πορτογαλία, 18 ετών και 244 ημερών).

Το αυτογκόλ του Πέδρι ήταν το 9ο στο Euro 2020, όσα έχουν μπει συνολικά σε όλες τις προηγούμενες διοργανώσεις. Μάλιστα σημειώθηκε από απόσταση 44,8 μέτρων, η μεγαλύτερη απόσταση αυτογκόλ που έχει μπει ποτέ σε Euro και το πρώτο που μπαίνει εκτός περιοχής.

Ο Αθπιλικουέτα σκόραρε το πρώτο του γκολ με την Ισπανία και έγινε ο γηραιότερος σκόρερ των “φούριας ρόχας” σε Euro (31 ετών και 304 ημερών).

Ο Μίσλαν Όρσιτς είναι ο πρώτος παίκτης της Κροατίας που μπαίνει ως αλλαγή και πετυχαίνει γκολ, αλλά ταυτόχρονα βγάζει και ασίστ σε ένα παιχνίδι μεγάλου τουρνουά.

Η Ισπανία γίνεται η πρώτη ομάδα σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που πετυχαίνει σε δύο συνεχόμενα ματς 5 ή και περισσότερα γκολ.

Και η γιορτή του ποδοσφαίρου συνεχίζεται στα γήπεδα του Euro 2020 και στον ΑΝΤ1.

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

Όλοι οι αγώνες της φάσης των "16" του Euro 2020 μεταδίδονται απευθείας από τον ΑNT1, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 16:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.

Επίσης, στην εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, δίνεται καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού. Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο “Euroshow”.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Επιμέλεια Λυδίας: “Καταπέλτης” η Εισαγγελία για τον συζυγοκτόνο

Άγιος Παντελεήμονας - Βιασμός εγκύου: Στη φυλακή δύο κατηγορούμενοι

Wimbledon - Τσιτσιπάς: Αποκλεισμός στον πρώτο γύρο