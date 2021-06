Πολιτική

Κεραμέως: Οι 4 άξονες για το “αναβαθμισμένο σχολείο”

Απώτερος στόχος είναι η καλλιέργεια «ενεργών πολιτών, επενδύοντας στους εκπαιδευτικούς», τόνισε η υπουργός Παιδείας.

Το "Νέο Αναβαθμισμένο Σχολείο", που θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο παρουσίασε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, από το Στρογγυλό Σχολείο στον 'Αγιο Δημήτριο, που στεγάζει το 1ο Γυμνάσιο, το 1ο ΓΕΛ και το πρώτο ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Το σχολείο αυτό περιλαμβάνει νέες παρεμβάσεις με το νομοσχέδιο, που θα κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση αυτή την εβδομάδα, καθώς και παρεμβάσεις, οι οποίες δοκιμάστηκαν πιλοτικά τα δύο τελευταία χρόνια και θα ενταχθούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα, όπως επισήμανε η υπουργός.

Απώτερος στόχος είναι η καλλιέργεια «ενεργών πολιτών, επενδύοντας στους εκπαιδευτικούς», σε ένα «πιο ελεύθερο, αυτόνομο σχολείο, με μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία», όπου ο πλέον καθοριστικός μοχλός είναι η «κοινωνική κινητικότητα». Από ένα «κλειστό και συγκεντρωτικό σχολείο», επισήμανε η κ. Κεραμέως, «προχωρούμε σε ένα ευέλικτο σχολείο της ανοιχτής κοινωνίας, με προοπτικές ζωής για κάθε παιδί».

Οι τέσσερις άξονες, και προκλήσεις, που έθεσε η κ. Κεραμέως αφορούν:

α) Από το Σεπτέμβρη εντάσσονται τα εργαστήρια δεξιοτήτων στο πρόγραμμα όλων των νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων, μετά την πιλοτική εφαρμογή τους σε 218 σχολεία. Έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, επίλυση προβλημάτων, συνεργασία μέσα από θεματικές, όπως σεβασμός του περιβάλλοντος, εκπαιδευτική ρομποτική, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, εθελοντισμός, επιχειρηματικότητα και άλλα. Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε, επίσης, στις δραστηριότητες στα Αγγλικά σε όλα τα νηπιαγωγεία, στα 123 νέα προγράμματα σπουδών στο «πολλαπλό βιβλίο», στις ψηφιακές δεξιότητες, που «χτίζονται πάνω στο κεκτημένο της τηλεκπαίδευσης». Περιέγραψε, πως, μεταξύ άλλων, 150 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης θα διατεθούν για διαδραστικούς πίνακες στα σχολεία.

β) Ίσες ευκαιρίες για όλους μέσα από την ενίσχυση της «ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους».

Σχεδόν διπλασιάζονται τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία στη χώρα, είπε η κ. Κεραμέως, 112 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης θα διατεθούν για τεχνολογικό εξοπλισμό στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ αναπτύσσεται «οριζόντιο σχέδιο δράσης για τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

γ) «Εναλλακτικές εκπαιδευτικές διαδρομές με επαγγελματική προοπτική, μέσω της αναβάθμισης και ανάδειξης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης». Από το Σεπτέμβριο, προβλέπεται σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός στο ωρολόγιο πρόγραμμα, συνδέονται οι δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με "τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας", ξεκινούν να λειτουργούν τα πρώτα έξι Πρότυπα ΕΠΑΛ. «Σήμερα ένας στους τέσσερις που σπουδάζουν στα ΙΕΚ είναι απόφοιτος Πανεπιστημίου, το 25% δηλαδή, ενώ το 2012 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 5%», εξήγησε η κ. Κεραμέως, γεγονός που υπογραμμίζει «την αναγκαιότητα για εναλλακτικές». Η υπουργός εξήγησε την εισαγωγή για πρώτη φορά του «παράλληλου μηχανογραφικού». Επιπλέον, σχεδόν 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης δρομολογούνται για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσε και κατάρτισης.

δ) «Ενδυνάμωση και ενίσχυση της θέσης των εκπαιδευτικών, περισσότερη αυτονομία στα σχολεία και αξιολόγηση με ρυθμίσεις που προβλέπονται στο νομοσχέδιο υπό κατάθεση», τόνισε η κ. Κεραμέως. Παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς «να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες πιο δημιουργικά, πιο ελεύθερα, πιο αυτόνομα, με παράλληλους μηχανισμούς αξιολόγησης και διαφάνειας», είπε η κ. Κεραμέως. Το νέο νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν σχολικά βιβλία, να δημιουργούν ομίλους, να αξιολογούν τους μαθητές τους με εναλλακτικούς τρόπους, πχ με εργασία ή να καλείται ο μαθητής να προετοιμάσει παράδοση μαθήματος, να αξιοποιούν τις σχολικές εγκαταστάσεις εκτός ωραρίου, να συνεργάζονται με φορείς, μεταξύ άλλων.

Οι εκπαιδευτικοί «αναβαθμίζονται», τόνισε η κ. Κεραμέως, με την ενίσχυση του ρόλου τους και τον πολλαπλασιασμό των θέσεων ευθύνης (συντονιστές, μέντορες, κ.α.) Καθιερώνεται σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών «με στόχο την ενδυνάμωσή τους».



