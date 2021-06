Υγεία - Περιβάλλον

Mommy Makeover

Γράφει ο Αθανάσιος Αθανασίου, Πλαστικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΜΗΤΕΡΑ.

Πολλές γυναίκες, που έχουν γεννήσει και θηλάσει ένα μωρό, βλέπουν το σώμα τους να αλλάζει και αισθάνονται την ανάγκη να το επαναφέρουν στην πρότερη κατάσταση, κυρίως για λόγους αισθητικούς, προκειμένου να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους και να νιώσουν και πάλι γυναίκες εκτός από μητέρες.

Στην περίοδο της εγκυμοσύνης το σώμα της γυναίκας αλλάζει σημαντικά. Συντελούνται αλλαγές, τόσο στο σωματικό της βάρος, όσο και στο ορμονικό της σύστημα, το οποίο την επηρεάζει σημαντικά και δημιουργεί αλλαγές και στην εξωτερική της εμφάνιση.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της κύησης, βέβαια, αυτές οι αλλαγές είναι μικρής σημασίας, μπροστά στο θαύμα που επιτελείται. Όταν, όμως, η γυναίκα φέρει στον κόσμο το μωρό της και η ζωή της μπει ξανά σε φυσιολογικούς ρυθμούς, οι αλλαγές που παρατηρεί μπορεί να την κάνουν να αισθάνεται ότι έχει χάσει κάτι από τη γυναικεία της υπόσταση, κάτι από τη θηλυκότητά της.

Το στήθος μετά την περίοδο της γαλουχίας και τον θηλασμό μπορεί να χάσει τη σφριγηλότητά του. Η περιοχή της κοιλιάς μπορεί να εμφανίσει χαλάρωση ή και ραγάδες. Κάποια επιπλέον κιλά μπορεί να συσσωρευθούν σε σημεία, που πριν δεν υπήρχαν και, γενικά, η εικόνα, που έχει για το σώμα της, δεν την ικανοποιεί.

Για κάποιες γυναίκες αυτό είναι ασήμαντο. Για άλλες, όμως, είναι καταλυτικής σημασίας για την ψυχολογική τους κατάσταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Πλαστική Χειρουργική μπορεί να επέμβει σημαντικά.

To «mommy makeover» είναι μια από τις πιο δημοφιλείς συνδυαστικές μεθόδους πλαστικής χειρουργικής, σχεδιασμένες ειδικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, που έχουν περάσει από τα στάδια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Προσφέρει συνολική βελτίωση στην εικόνα του σώματος, που συνήθως αλλάζει μετά από μια εγκυμοσύνη, με έναν εξειδικευμένο συνδυασμό τεχνικών body contouring ουσιαστικά, κατάλληλο για την κάθε γυναίκα ξεχωριστά, με βάση τις προσωπικές της ανάγκες και ιδιαιτερότητες.

Η χειρουργική προσέγγιση γενικότερα ξεκινά με την επέμβαση αποκατάστασης μαστών. Είτε με ανόρθωση στήθους, είτε με αυξητική στήθους με ενθέματα.

Στη συνέχεια αποκαθίσταται η κοιλιά, με την μέθοδο της λιποαναρρόφησης Vaser® 4D High Definition ή και τον συνδυασμό με Argon Plasma ή και κοιλιοπλαστικής. Το Argon Plasma είναι η τελευταία λέξη της ιατρικής τεχνολογίας που επιτρέπει να επιτύχουμε σύσφιξη χωρίς την ανάγκη τομών.

Έπειτα προστίθενται όλα τα απαραίτητα βήματα, τα οποία θα εξασφαλίσουν το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Ανάλογα τις ανάγκες της κάθε ασθενούς και το επεμβατικό πλάνο, που θα συμφωνήσει με τον πλαστικό χειρουργό, το «mommy makeover» μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία ή και σε περισσότερες επεμβάσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι η ασθενής μπορεί να μείνει ένα με δύο εικοσιτετράωρα στο νοσοκομείο, για προληπτικούς λόγους, αλλά και για να εξασφαλιστεί η καλύτερη φροντίδα της.

Μια γυναίκα μπορεί να πραγματοποιήσει τον συνδυασμό των επεμβάσεων 6 μήνες μετά τον θηλασμό ή την γαλουχία.

Ποιες άλλες θεραπείες μπορούν να εφαρμοστούν για την αποκατάσταση της μητέρας μετά την εγκυμοσύνη

Μετά τον τοκετό, ο οργανισμός καταπονείται. Αυτό το φαινόμενο συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. Μια πολύ σημαντική θεραπεία είναι οι ενδοφλέβιες θεραπείες βιταμινών REVIV οι οποίες αποκαθιστούν τα επίπεδα ενυδάτωσης, αναπληρώνουν τα θρεπτικά στοιχεία και χαρίζουν ενέργεια στη μητέρα να ανταπεξέλθει στην ιδιαίτερη καθημερινότητα

Επίσης, μπορεί να χρειαστούν θεραπείες όπως:

Αντιμετώπιση ευρυαγγειών

Αντιμετώπιση ραγάδων

Σύσφιξη κόλπου

Αντιμετώπιση μελάσματος προσώπου

Αντιμετώπιση ακμής

