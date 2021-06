Πολιτική

Άκης Τσοχατζόπουλος: Η αιμορραγική κένωση και η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Τι αναφέρει η διοίκηση του “Λαϊκού” Νοσοκομείου για την κατάσταση της υγείας του πρώην Υπουργού.

Σταθερή κρίνεται η κατάσταση της υγείας του Άκη Τσοχατζόπουλου, ο οποίος νοσηλεύεται στο “Λαϊκό”, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, με αφορμή ανάρτηση σε κοινωνικά δίκτυα που αφορά στον νοσηλευόμενο.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζονται τα εξής:

«Ο κ. Τσοχατζόπουλος νοσηλεύεται από 1/6/2021 κλινήρης στο ΓΝΑ Λαϊκό, έχοντας εκτεταμένες κατακλίσεις.

Την 27/6/21, περί ώρα 12:30 παρουσία της συζύγου του, είχε μεγάλη αιμορραγική κένωση. Αμέσως ειδοποιήθηκε το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, ενώ ταυτόχρονα ενημερώθηκε η Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Το νοσηλευτικό προσωπικό παρέσχε άμεση φροντίδα στον ασθενή και δόθηκαν οι ανάλογες οδηγίες από το ιατρικό προσωπικό.

Ανάλογο περιστατικό συνέβη και δεύτερη φορά, με την ίδια άμεση αντιμετώπιση.

Η κατάσταση της υγείας του ασθενούς πλέον είναι σταθερή.»

