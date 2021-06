Κοινωνία

Ταξιτζής αποπειράθηκε να ασελγήσει σε ανήλικη

O 60χρονος ταξιτζής συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο

Σάτυρος ταξιτζής, επιβίβασε ανήλικη στο όχημα του απο τα ΚΤΕΛ του Κηφισού, και καθ΄οδον προς το σπίτι της, την κλείδωσε μέσα και όρμησε πάνω της για να εκτονώσει τις διεστραμένες του ορέξεις. Μάλιστα, της προτεινε και χρήματα για να πάνε σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Πειραιά.

Το κορίτσι, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του και με την πρόφαση οτι είχε ξεχάσει τα κλειδιά της στα ΚΤΕΛ, κατάφερε να ξεφύγει απο τα νύχια του 60χρονου οδηγού και στη συνέχεια κατήγγειλε στους αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής τον εφιάλτη που βίωσε στο ταξί.

Η ομάδα του Ανηλίκων, κινήθηκε άμεσα με αποτέλεσμα ο σάτυρος οδηγός να εντοπιστεί, δυο ώρες αργότερα, να συλληφθεί και να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο. Η έρευνα των αξιωματικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων συνεχίζεται, έχουν πάρει καταθέσεις απο τις πιάτσες των οδηγών προκειμένου να σκιαγραφήσουν το προφίλ του και να διαπιστώσουν είναι αν ο ανώμαλος ταξιτζής έχει επιτεθεί και σε άλλες κοπέλες.

Η χυδαία πρόταση

Ο εφιάλτης για την 17χρονη μαθήτρια ξεκίνησε αργά το απόγευμα του Σαββάτου. Το κορίτσι πήρε το ταξί απο τα ΚΤΕΛ Κηφισού

για να πάει στο σπίτι του. Ο 60χρονος οδηγός που την έβαλε στο μάτι και όταν η μικρή πήγε να μπει απο την πίσω πόρτα, την κλείδωσε με αποτέλεσμα να καθίσει μπροστά. Και τότε έβαλε σε εφαρμογή το χυδαίο σχέδιο του.

Αφού κατάλαβε οτι ήταν ανήλικη, της έπιασε την κουβέντα μπαίνοντας κατευθείαν στο «ψητό», ρωτώντας αν είχε σεξουαλικές σχέσεις. Οταν είδε οτι το κορίτσι δεν απαντούσε τότε τέντωσε το χέρι του και άρχισε να τη θωπεύει προτείνοντας να την πάει σε ξενοδοχειο του Πειραια. Η μικρή "παγωσε" όμως κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και με την πρόφαση οτι εχει ξεχάσει τα κλειδιά της στα ΚΤΕΛ του ζήτησε να πάνε πίσω για να τα πάρει.

Ο ταξιτζής δέχτηκε και όταν επέστρεψαν στον σταθμό, το κοριίτσι πετάχτηκε έξω και πήγε να ζητήσει βοήθεια. Ο 60χρονος "την κοπάνησε" όμως δεν κατάφερε να γλιτώσει για πολύ απο τα δίχτυα του νόμου καθώς η ομάδα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες. Ο σάτυρος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.



