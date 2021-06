Υγεία - Περιβάλλον

Αφοσιωμένοι στα παιδιά: το μέλλον του κόσμου μας

Γράφει η Ευαγγελία Λαγκώνα, Παιδίατρος, Επιστημονική Διευθύντρια Παίδων ΜΗΤΕΡΑ.

Στόχος κάθε παιδιάτρου είναι η προαγωγή της σωματικής, πνευματικής και κοινωνικής υγείας για όλα τα παιδιά, από τη γέννησή τους μέχρι και την εφηβεία. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαραίτητος είναι ο προληπτικός έλεγχος των παιδιών με ανά διαστήματα κλινική παιδιατρική εκτίμηση και διενέργεια ενδεδειγμένου εργαστηριακού ελέγχου σύμφωνα με τις συστάσεις της Αμερικάνικης Ακαδημίας Παιδιατρικής (ΑΑΠ).

Οι συστάσεις της ΑΑΠ αφορούν σε παιδιά χωρίς προβλήματα υγείας και με ικανοποιητική γονεϊκή και παιδιατρική φροντίδα. Τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 3 χρόνων πρέπει να επισκέπτονται συχνά τον παιδίατρο κυρίως λόγω των προγραμματισμένων -για την πρόληψη των λοιμώξεων- εμβολιασμών, αλλά και την εκτίμηση της σωματικής αύξησης και της ψυχοκινητικής τους εξέλιξης. Μετά την ηλικία των 3 ετών επιβάλλεται η επίσκεψη στον παιδίατρο τουλάχιστον μια φορά το χρόνο για την εκτίμηση του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης του παιδιού σε βάρος και σε ύψος. Σε κάθε επίσκεψη πρέπει να ελέγχεται και η αρτηριακή του πίεση.

Ο κλινικός έλεγχος των παιδιών συμπληρώνεται σε καθορισμένες ηλικίες και με εργαστηριακό έλεγχο. Γενική αίματος πρέπει να γίνεται σε περιόδους ταχείας ανάπτυξης του παιδιού, αρχικά μεταξύ πρώτου και δεύτερου έτους, πριν ξεκινήσει το δημοτικό σχολείο (στην ηλικία των 5-6 ετών) και στην εφηβεία, για την πρόληψη σιδηροπενικής αναιμίας.

Η μέτρηση της χοληστερίνης στο αίμα, σύμφωνα με τελευταίες έρευνες, είναι απαραίτητη σε όλα τα παιδιά μετά την ηλικία των 2 ετών και όχι μόνο σε αυτά με οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου. Ο έλεγχος της ακοής από τον ΩΡΛ γίνεται στις ηλικίες 4-6 ετών και της οπτικής οξύτητας από τον οφθαλμίατρο στις ηλικίες 3, 6 και 12 ετών για τα παιδιά που το νεογνικό screening ελέγχου της ακοής και της όρασης ήταν φυσιολογικό. Μετά το δεύτερο χρόνο ζωής κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη στον οδοντίατρο και ακολούθως μια φορά το χρόνο για τη διατήρηση της στοματικής υγείας. Ο καρδιολογικός έλεγχος με υπερηχοκαρδιογράφημα και καρδιογράφημα συνιστάται πριν από την είσοδο του παιδιού στο δημοτικό, στην ηλικία των 5-6 ετών. Σε εφήβους με σεξουαλική δραστηριότητα δεν πρέπει να παραλείπεται και ο έλεγχός τους για ενδεχόμενη μόλυνση από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, εδώ και 20 χρόνια, αγκαλιάζουμε με φροντίδα και αγάπη τα παιδιά όλου του κόσμου, είμαστε δίπλα τους όποτε μας χρειαστούν, προσπαθώντας ακόμη και όταν είναι άρρωστα να κρατάμε ζωντανή τη λάμψη στα μάτια τους. Γι’ αυτό πασχίζει μια μεγάλη ομάδα παιδιάτρων και ιατρών όλων των ειδικοτήτων και υποειδικοτήτων της παιδιατρικής, προσφέροντας καθημερινά με αίσθημά ευθύνης, ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας, από τη διάγνωση μέχρι την πλήρη θεραπεία στα νοσηλευόμενα και εξεταζόμενα παιδιά. Στο έργο τους αυτό οι γιατροί έχουν τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου νοσηλευτικού προσωπικού που σκύβει πάνω στο άρρωστο παιδί και την οικογένεια με αγάπη και στοργή.

Ως μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη ιδιωτική παιδιατρική κλινική, το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ είναι πλήρως εξοπλισμένη με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και δυνατότητα κάλυψης ακόμη και των πιο δύσκολων περιστατικών. Τόσο η Κλινική όσο και τα Εξωτερικά Ιατρεία εφημερεύουν όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, εξασφαλίζοντας έτσι την άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε παιδιατρικό πρόβλημα προκύψει.

Παράλληλα, η καθημερινή παρουσία ενός ξεχωριστού φίλου των μικρών ασθενών μας, του Ιπποπόταμου- Ιπποκράτη (μασκότ του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ), σε συνδυασμό με τους ειδικά σχεδιασμένους χώρους της Κλινικής, λειτουργούν θεραπευτικά προς την ψυχή του παιδιού, τονώνοντας την ψυχολογία του αλλά και τη διάθεσή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ.

