Euro 2020: Η Ελβετία “λύγισε” τη Γαλλία στα πέναλτι (βίντεο)

Δεύτερη ματσάρα, με διαφορά λίγων ωρών, στη “Φάση των 16” του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. “Μοιραίος” παίκτης για τους Γάλλους ο Μπαπέ.

Με ήρωα τον Γιαν Σόμερ η Ελβετία πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στα χρονικά του Euro, επικρατώντας με 5-4 στα πέναλτι της Γαλλίας, η οποία είχε “μοιραίο” παίκτη στη “ρώσικη ρουλέτα” τον Κιλιάν Μπαπέ. Έτσι, μετά την Πρωταθλήτρια Ευρώπης (Πορτογαλία), αποκλείστηκε στη “Φάση των 16” του Euro 2020 και η Πρωταθλήτρια Κόσμου.

Η ομάδα του Πέτκοβιτς βρέθηκε να χάνει με 3-1 στο 75΄, αλλά κατάφερε να σταθεί όρθια και να στείλει το ματς στην παράταση, “άντεξε” και στον επιπλέον χρόνο του αγώνα και με απόλυτη ευστοχία στα πέναλτι (5 στα 5) και τον Σόμερ να αποκρούσει το τελευταίο των Γάλλων πήρε ιστορική πρόκριση στους “8” του Euro 2020, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στις 2 Ιουλίου στην Αγία Πετρούπολη.

Μετά από ένα πολύ κακό πρώτο 45λεπτο κι έχοντας με το μέρος της την τύχη στο ξεκίνημα του δεύτερου, η Γαλλία συνήλθε και μέσα σε 5 λεπτά είχε φέρει τα πάνω κάτω. Συνέβαλλε σε αυτό και η αλλαγή συστήματος που έγινε από τον Ντεσάμπ στην ανάπαυλα, καθώς το σχήμα με τα τρία σέντερ μπακ στο πρώτο ημίχρονο δεν λειτούργησε καθόλου. Ο Γάλλος τεχνικός το είδε αυτό, έβαλε στο 46΄ τον Κομάν αντί του Λενγκλέ και η Γαλλία... απελευθερώθηκε.

Η Ελβετία κατάφερε να αιφνιδιάσει τη γαλλική άμυνα στο 15΄, με τον Σεφέροβιτς να νικά στον αέρα τον Λενγκλέ και να σκοράρει με κεφαλιά για το 1-0.

Η ομάδα του Ντεσάμπ έκανε το χειρότερό της ίσως πρώτο 45λεπτο έως τώρα στο τουρνουά. Δεν είχε κανένα πλάνο στο παιχνίδι της, προσπάθησε με ατομικές ενέργειες κάποιων παικτών να διασπάσει την καλά οργανωμένη διάταξη των Ελβετών, χωρίς να καταφέρει απολύτως τίποτα, πέραν από ένα επικίνδυνο σουτ του Ραμπιό που έφυγε λίγο άουτ.

Στο δεύτερο μέρος και πάλι η Ελβετία πλησίασε στο 2-0 στο 54΄ με τον Βαράν να παίρνει τη… μπουκιά από το στόμα του Σεφέροβιτς, ενώ ένα λεπτό μετά η ομάδα του Πέρτκοβιτς είχε την μεγάλη ευκαιρία να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων με το πέναλτι που υπέδειξε ο Ραπαλίνι αφού συμβουλεύτηκε το VAR και είδε την ανατροπή του Τζούμπερ από τον βαράν. Ο Λιορίς, όμως, έκανε σπουδαία επέμβαση στο σουτ του Ροντρίγκεζ, δίνοντας το έναυσμα στην ομάδα του για την αντεπίθεση.

Στο 57΄ ο Μπενζεμά από ασίστ του Μπαπέ πρόλαβε στην έξοδο τον Σόμερ και ισοφάρισε, ενώ δύο λεπτά μετά και πάλι ο στράικερ της Ρεάλ ήταν στη σωστή θέση για να σπρώξει απλά τη μπάλα με το κεφάλι στην άδεια εστία για να “γράψει” το 2-1 με το 4ο προσωπικό του γκολ στο τουρνουά.

Ο δείκτης του σκορ ανέβηκε στο 75΄ για τους Γάλλους με το πανέμορφο γκολ του Πογκμπά, ο οποίος με άπιαστο σουτ “κάρφωσε” τη μπάλα στο αριστερό “παράθυρο” του Σόμερ.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι οι “τρικολόρ” δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα για να πάρουν το «εισιτήριο», η Ελβετία τα έπαιξε όλα για όλα στα τελευταία λεπτά και μείωσε αρχικά με τον Σεφέροβιτς στο 81΄, ενώ στο 90΄ με την “χρυσή” αλλαγή του Πέτκοβιτς, Μάριο Γκαβράνοβιτς, ισοφάρισε 3-3 κι έστειλε το ματς στην παράταση.

Εκεί η Γαλλία ήταν καλύτερη, αλλά με εξαιρετική τακτική οι Ελβετοί κατάφεραν να μην δεχτούν γκολ, μιας και αυτό ήταν που επεδίωκαν περισσότερο με τον τρόπο που έπαιζαν. Ο στόχος τους να πάει το ματς στα πέναλτι επιτεύχθηκε κι εκεί με απόλυτη ευστοχία και τον Σόμερ να κάνει σπουδαία επέμβαση στην εκτέλεση του Μπαπέ, πέτυχαν κάτι που φαινόταν απίθανο με βάση την εξέλιξη του ματς στην κανονική του διάρκεια.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάμπ): Λιορίς, Βαράν, Λενγκλέ (46΄ Κομάν - 111΄ Τιράμ), Κιμπεμπέ, Παβάρ, Πογκμπά, Καντέ, Ραμπιό, Γκριεζμάν (88΄ Σισοκό), Μπενζεμά (94΄ Ζιρού), Μπαπέ.

Ελβετία (Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς): Ζόμερ, Ροντρίγκεζ (86΄ Μεχμέντι), Ακάνζι, Ελβέντι, Βίντμερ (73΄ Μπαμπού), Φρόλιερ, Τσάκα, Ζούμπερ (77΄ Φάσναχτ), Σακίρι (73΄ Γκαβράνοβιτς), Εμπολό (79΄ Βάργκας), Σεφέροβιτς (97΄ Σερ).

