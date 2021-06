Κόσμος

Μαϊάμι : αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από την κατάρρευση της πολυκατοικίας

Περίπου 150 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με το χρόνο.

Άλλο ένα πτώμα ανασύρθηκε χθες Δευτέρα από τα συντρίμμια 12όροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε τις πρώτες πρωινές της περασμένης Πέμπτης στο Σέρφσαϊντ, δήλωσε η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, η Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα.

Ο απολογισμός των θυμάτων της καταστροφής έφθασε τους τουλάχιστον 11 νεκρούς· κάπου 150 άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι.

O oμογενής Ανδρέας Γιαννιτσόπουλος είναι στην λίστα εκείνων που βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια της 12όροφης πολυκατοικίας

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται 24 ώρες το 24ωρο.

