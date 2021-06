Οικονομία

Χατζηδάκης: πιθανή η ένταξη νέων επαγγελματιών στο σύστημα επικουρικής ασφάλισης

"Δεν είμαστε αντίθετοι να συζητήσουμε το ενδεχόμενο νέοι επαγγελματίες να μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα επικουρικής ασφάλισης" τόνισε ο υπουργός.

Στις πολιτικές που υλοποιούν το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ο ΟΑΕΔ αναφέρθηκαν ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης και ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.).

Σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης αναφέρει ότι ο υπουργός αναφέρθηκε στο νέο εργασιακό νόμο και επισήμανε ότι πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρύθμιση.

Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις με δυσαρεστημένους εργαζόμενους, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, όπως αναφέρει ο κ. Κορκίδης, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός και στα θέματα που αφορούν την εξυπηρέτηση του πολίτη από τον ΕΦΚΑ και τις εκκρεμείς συντάξεις. Όπως είπε, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη το υπουργείο προχωρά στη διεύρυνση της χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για τον πολίτη και στη δημιουργία ενός μεγάλου τηλεφωνικού κέντρου που θα λειτουργεί 7 ημέρες την εβδομάδα και θα είναι δωρεάν για τους ασφαλισμένους.

Επίσης, ο κ. Κ. Χατζηδάκης έκανε ιδιαίτερη μνεία στα προγράμματα κατάρτισης των εργαζομένων. Στο θέμα αυτό μάλιστα αναφέρθηκε και ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπ. Πρωτοψάλτης ο οποίος υπογράμμισε ότι θα ανοίξουν αμέσως προγράμματα κατάρτισης των εργαζομένων, μόλις δοθεί το πράσινο φως από την επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Πρόσθεσε μάλιστα ότι «δίνουμε μεγάλη έμφαση στις σχολές εκπαίδευσης καθώς επίσης και σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και όλα αυτά τα προγράμματα θα τρέξουν το φθινόπωρο με χρήματα μάλιστα από το Ταμείο Ανάκαμψης».

Από την πλευρά του ο κ. Κορκίδης τόνισε ότι το πρώτο πεντάμηνο του 2021 λειτούργησαν 537 νέες επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και έκλεισαν 50. Στοιχεία που δείχνουν μια σημαντική ανθεκτικότητα της τοπικής επιχειρηματικότητας. Αναφερόμενος σε όσα είπε ο κ. Κ. Χατζηδάκης, ο Β. Κορκίδης επισήμανε ότι «είμαστε υπέρ της επιδότησης της εργασίας και όχι της ανεργίας. Θέλουμε προσλήψεις ανέργων σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Το ΑΣΕΠ καθυστερεί σημαντικά στο να διευκολύνει επιμελητήρια για να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό». Επίσης, ο Β. Κορκίδης αναφέρθηκε στις χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές και στην ενεργοποίηση του κανονισμού αναφορικά με το ωράριο των οδηγών φορτηγών.

Ο υπουργός απατώντας σε ερωτήματα των μελών του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ αναφέρθηκε στον τρόπο λειτουργίας του ΑΣΕΠ. «Πρόκειται για έναν χρήσιμο θεσμό για τη δημόσια διοίκηση αλλά προφανώς η αμεροληψία θα πρέπει να συνδυαστεί με την ταχύτητα», τόνισε χαρακτηριστικά. Αναφορικά με την πρόταση για επικουρικές συντάξεις για εμπόρους και πολλούς επαγγελματίες, όπως σημειώνει ο κ. Κορκίδης, ο υπουργός τόνισε ότι δεν είμαστε αντίθετοι να συζητήσουμε το ενδεχόμενο νέοι επαγγελματίες να μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα επικουρικής ασφάλισης.

Αναφορικά με τις υπερωρίες ο κ. Κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι αυξήσαμε τις υπερωρίες για την βιομηχανία από τις 96 στις 150 ώρες και για τις υπηρεσίες από τις 120 στις 150 ώρες ενώ προχωρά η ψηφιακή κάρτα εργασίας χωρίς να προβλέπονται εξαιρέσεις.