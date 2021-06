Κόσμος

Μεξικό – μαριχουάνα: αποποινικοποιήθηκε η χρήση της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι είναι αντισυνταγματικά τα άρθρα για τη δημόσια υγεία που απαγόρευαν τη χρήση μαριχουάνας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Μεξικού προχώρησε επίσημα χθες Δευτέρα στην αποποινικοποίηση της χρήσης μαριχουάνας για τους ενηλίκους.

Τα οκτώ από τα ένδεκα μέλη του κορυφαίου οργάνου της μεξικανικής δικαιοσύνης χαρακτήρισαν με απόφασή τους αντισυνταγματικά άρθρα της μεξικανικής νομοθεσίας για τη δημόσια υγεία που απαγόρευαν τη χρήση μαριχουάνας.

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για τις ελευθερίες», σχολίασε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο Αρτούρο Σαλδίβαρ, μετά την απαγγελία της απόφασης.

Η απόφαση του δικαστηρίου καταγράφηκε αφού το μεξικανικό Κογκρέσο δεν κατάφερε να ψηφίσει νόμο για το ζήτημα αυτό προτού παρέλθει η προθεσμία για το ζήτημα αυτό που είχε οριστεί από τους ανώτατους δικαστικούς, δηλαδή η 30ή Απριλίου.

Τη 10η Μαρτίου η Βουλή ενέκρινε νομοσχέδιο προς αυτόν τον σκοπό. Κατόπιν, το κείμενο που ψηφίστηκε επιδόθηκε στη Γερουσία, η οποία το είχε εγκρίνει ήδη τον Νοέμβριο μεν, αλλά όφειλε να το ξαναψηφίσει αφού κατατέθηκαν αρκετές τροπολογίες στο κείμενο από τους βουλευτές.

Στις αρχές Απριλίου, η πλειοψηφία της Γερουσίας αποφάσισε να αναβάλει για τον Σεπτέμβριο την τελική συζήτηση επί του σχεδίου νόμου.

Ο συντονιστής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος MORENA εξήγησε τότε ότι το κείμενο που εστάλη στη Γερουσία από τη Βουλή περιείχε «ασυνέπειες».

Ειδήσεις σήμερα:

Μαϊάμι : αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από την κατάρρευση της πολυκατοικίας

Χατζηδάκης: πιθανή η ένταξη νέων επαγγελματιών στο σύστημα επικουρικής ασφάλισης

Καιρός: ζέστη και βοριάδες την Τρίτη