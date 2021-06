Αθλητικά

Πιτίνο – Εθνική μπάσκετ: είμαστε έτοιμοι για το Προολυμπιακό

Ο Καναδάς, πρώτος αντίπαλος της Εθνικής μας. Τι είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός για Σλούκα και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Ο Ρικ Πιτίνο αναγνώρισε τις δυσκολίες που έχει για την Εθνική Ομάδα ο πρώτος αγώνας του προολυμπιακού τουρνουά με τον Καναδά την Τετάρτη (30/06, 02:05), ωστόσο τόνισε πως η «γαλανόλευκη» είναι έτοιμη για την πρόκληση, παρά τις απουσίες πολλών σημαντικών παικτών της.

Ο Αμερικανός τεχνικός αναφέρθηκε στο δύσκολο ταξίδι μέχρι τη Βικτόρια, παραδέχθηκε πως θέλει να έχει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί του αν η Εθνική προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες και δήλωσε πως η Ελλάδα δεν έχει πλήρη εικόνα της συγκεκριμένης ομάδας του Καναδά, διότι δεν έδωσε φιλικά.

«Χάσαμε τον αρχηγό μας (Σπανούλη), χάσαμε τον Παπαπέτρου επειδή είχε ένα πρόβλημα με το γόνατό του. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα είμαστε μέρος αυτού του τουρνουά. Ένας στόχος υπάρχει, να προκριθούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχει περάσει καιρός από την τελευταία συμμετοχή μας. Θα προσπαθήσουμε για να τα καταφέρουμε, ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο αλλά είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση. Ξέρουμε ποιον θα αντιμετωπίσουμε, είμαστε έτοιμοι» τόνισε αρχικά ο Πιτίνο και πρόσθεσε.

«Εμείς παίξαμε τρία φιλικά και ο Καναδάς κανένα. Πηγαίνουμε κατά κάποιον τρόπο στα... τυφλά απέναντί τους, δεν ξέρουμε το παιχνίδι τους σε άμυνα κι επίθεση, θα τους αντιμετωπίσουμε σαν τους Τορόντο Ράπτορς. Ξέρω κάποιους αθλητές του Καναδά, σουτάρουν καλά, είναι μεγάλα κορμιά. Έχω προπονήσει Καναδούς, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν τόσο πολύ ταλέντο! Οι Ράπτορς έχουν εξωφρενικό ταλέντο. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα, ο Σλούκας είναι ένας από τους τελευταίους της γενιάς τους, ενώ είναι δύσκολο να δουλέψεις με τους νεαρούς.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα βρει χρόνο συμμετοχής, θα βελτιωθεί και θα προοδεύσει. Ζήτησα από τον Γιάννη να αφήσει τη σειρά με τους Νετς και να έρθει να μας βοηθήσει. Τώρα τον υποστηρίζω, αν και απογοητεύθηκα που... προτίμησε να παίξει στη σειρά με τους Ατλάντα Χοκς» τόνισε ο πολύπειρος τεχνικός αστειευόμενος και συνέχισε.

«Όλα θα κριθούν από την άμυνα και τα σουτ. Βλέπεις την Ατλάντα, για παράδειγμα, να ελέγχει το ματς και τον Μίντλετον να βάζει τα σουτ. Αυτοί οι παίκτες κρίνουν αγώνες, ο Σλούκας που βρίσκεται δίπλα μου είναι ένας τέτοιος.

Ξεκινήσαμε στις 4 το πρωί, πήραμε την πρώτη πτήση, στις 4:45. Κάναμε τέσσερις ώρες μέχρι το Άμστερνταμ, περιμέναμε τρεις ώρες εκεί για να πάρουμε την επόμενη πτήση. Περιμέναμε μια ώρα για το φέρι μποτ, φτάσαμε στο ξενοδοχείο μετά από 24 ώρες.

Το Βανκούβερ και η Βικτόρια είναι από τα πιο όμορφα μέρη, μακάρι να μπορούσαμε να δούμε ακόμη περισσότερο πόσο καταπληκτικές είναι αυτές οι δύο πόλεις. Όλοι υποστηρίζουμε τους Αντετοκούνμπο, ο Γιάννης είναι ο πιο σπέσιαλ παίκτης αυτή τη στιγμή στο ΝΒΑ, αλλά θα θέλαμε να τον δούμε με την εθνική ομάδα, αν προκριθούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Από την πλευρά του ο Κώστας Σλούκας, εκπροσωπώντας του παίκτες της Εθνικής Ομάδας, είπε, «Είμαστε χαρούμενοι που εκπροσωπούμε την ομάδα μας. Θα παλέψουμε, ξέρουμε ότι έχουμε πολλές δυσκολίες αλλά θα παλέψουμε και θα παλέψουμε από το αυριανό ματς (σ.σ. 30/06) με τον Καναδά. Πιστεύω στις δυνατότητές μας. Πρέπει να κάνουμε όλοι βήματα προς τα εμπρός, οι δικαιολογίες είναι γι' αυτούς που δεν πιστεύουν στις δυνάμεις τους.

Οι προπονητές έχουν κάνει σπουδαία δουλειά για να μας προετοιμάσουν και εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε το πλάνο τους. Έχουμε ένα πλεονέκτημα επειδή δώσαμε τρία ματς, όμως εκείνοι μας ξέρουν, ενώ εμείς δεν τους ξέρουμε. Ίσως αυτό να είναι ένα μειονέκτημα. Πρέπει να παλέψουμε για 40 λεπτά σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι».

