Πανελλήνιες 2021: με Αγγλικά η πρεμιέρα για τα ειδικά μαθήματα

Από σήμερα Τρίτη και μέχρι την Δευτέρα 12 Ιουλίου πραγματοποιούνται οι εξετάσεις των ειδικών και μουσικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις των ειδικών και μουσικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ με το μάθημα των Αγγλικών, στο οποίο εξετάζονται πανελλαδικά οι υποψήφιοι στις 10:00 το πρωί.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται την Τετάρτη 30/6 στα Γερμανικά στις 08:30, την Πέμπτη 1/7 στο Ελεύθερο Σχέδιο στις 08:30, την Παρασκευή 2/7 στο Γραμμικό Σχέδιο στις 08:30, τη Δευτέρα 5/7 στα Γαλλικά στις 08:30, την Τρίτη 6/7 στα Ισπανικά στις 08:30, την Τετάρτη 7/7 στα Ιταλικά στις 08:30, την Πέμπτη 8/7 στην Αρμονία στις 08:30, την Παρασκευή 9/7 στον Έλεγχο Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων στις 16:30, το Σάββατο 10/7 στη Μουσική Αντίληψη και Γνώση στις 12:30 και τη Δευτέρα 12/7 στη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία στις 08:30.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης:

μέχρι τις 08:00 για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30,

μέχρι τις 09:30 για το μάθημα με ώρα εξέτασης 10:00

μέχρι τις 16:00 για το μάθημα με ώρα εξέτασης 16:30

μέχρι τις 12:00 για το μάθημα με ώρα εξέτασης 12:30

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις ώρες,

των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι ώρες,

του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» είναι περίπου είκοσι λεπτά.

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 2΄ με 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο.

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30' λεπτών, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια 2 ωρών.

Υπενθυμίζεται, ότι η προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 είναι μέχρι και την Τετάρτη 7-7-2021.

Οι υποψήφιοι, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και λοιπό προσωπικό προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα, αφού έχουν πραγματοποιήσει αυτοδιαγνωστικό τεστ (Self test) και με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης από την πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr ή χειρόγραφης δήλωσης.