Υγεία - Περιβάλλον

Τζανάκης για μετάλλαξη Δέλτα: μεταδίδεται ακαριαία (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την «κάρτα ελευθερίας» στους νέους 18-25 ετών και τα προνόμια για τους εμβολιασμένους.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στη μετάλλαξη Δέλτα και τόνισε ότι η αυξημένη ανησυχία οφείλεται στο γεγονός ότι η μεταδοτικότητα της είναι περίπου 60% μεγαλύτερη από τη βρετανική, η οποία με τη σειρά της ήταν πιο μεταδοτική σε ποσοστό 50% από το αρχικό στέλεχος του κορονοϊού. «Μεταδίδεται ακαριαία», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τζανάκης τόνισε επίσης ότι οι πλήρως εμβολιασμένοι θα νοσήσουν σε πολύ χαμηλό ποσοστό από τη μετάλλαξη Δέλτα, αλλά κυρίως οι ελάχιστοι που θα νοσήσουν θα το περάσουν ελαφρά και δεν θα χρειαστεί να εισαχθούν σε νοσοκομείο.

Παράλληλα υποστήριξε ότι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι οι ανεμβολίαστοι νέοι κάτω των 18 ετών, καθώς μιλάμε για ένα κομμάτι του πληθυσμού που αγγίζει περίπου τα 2 εκατομμύρια.

Σχολιάζοντας τη συζήτηση για τα προνόμια που θα δοθούν σε όσους έχουν εμβολιαστεί, παρατήρησε ότι δεν πρόκειται για εμβόλια, αλλά για απόδοση των δικαιωμάτων που είχαν πριν την πανδημία και δεν υπάρχει λόγος να τα στερούνται μετά τον εμβολιασμό τους.

Σε ότι αφορά την κάρτα ελευθερίας για τους νέους και την «πριμοδότηση» των 150 ευρώ για τον εμβολιασμό τους, ο κ. Τζανάκης είπε ότι θα πρέπει να δούμε πως θα λειτουργήσει, γιατί είναι πιθανό κάποιοι να καθυστερήσουν να εμβολιαστούν περιμένοντας ανάλογη πριμοδότηση και για αυτούς.