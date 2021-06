Οικονομία

Λαζάρου για "covid free" εστιατόρια: Δεν είναι δουλειά μου να ελέγχω τους πελάτες

Ο γνωστός σεφ μίλησε για τις ανακοινώσεις που αναμένονται από την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι δεν γίνεται να ζητούν οι ιδιοκτήτες πιστοποιητικά από τους πελάτες.

"Covid free" εστιατόρια και καφέ – μπαρ αναμένεται να δημιουργηθούν άμεσα στη χώρα, στα οποία οι πλήρως εμβολιασμένοι και όσοι έχουν συμπληρώσει έξι μήνες από την στιγμή της ανάρρωσης τους από τον κορονοϊό, θα μπορούν να εισέρχονται ελεύθερα και χωρίς αυτοδιαγνωστικό έλεγχο.

Ο γνωστός σεφ Λευτέρης Λαζάρου μίλησε για το θέμα στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” τονίζοντας ότι δεν γίνεται να ζητούν οι ιδιοκτήτες πιστοποιητικά από τους πελάτες ώστε να μπουν στο μαγαζί.

“Δεν είναι δική μου δουλειά να ελέγχω τους πελάτες κατά την είσοδό τους στο μαγαζί” τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι τα μαγαζιά δεν μπορούν να ξανακλείνουν.

"Στην Ελλάδα τα εύκολα τα κάνουμε δύσκολα. Αντί να δημιουργήσουμε μηχανήματα καθαρισμού αέρα και να νιώσουν ασφαλείς όλοι, εμείς ζητάμε ταυτότητα και κοινωνικά φρονήματα στην πόρτα. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν" πρόσθεσε.

"Πρέπει να αποφασίσουμε τι μαγαζιά θέλουμε. Θέλουμε μαγαζιά του 2020 με πολιτισμό ή θέλουμε μαγαζιά του 1800;" διερωτήθηκε και σημείωσε ότι “πρέπει να πείσουμε όλο τον κόσμο να εμβολιαστεί”.

Τέλος, με αφορμή το “Freedom Pass” εξέφρασε την άποψη ότι “θα πέσουμε σε ένα παζάρι”.

