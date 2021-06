Οικονομία

ΡΑΕ: Εγκρίθηκαν αυξομειώσεις στο ρεύμα

Νέα τιμολόγηση έρχεται άμεσα στο ηλεκτρικό ρεύμα, λόγω των αλλαγών στις τιμές του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυξομειώσεις στις χρεώσεις των καταναλωτών ρεύματος για το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με απόφαση που τίθεται σε εφαρμογή από τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με τον νέο τιμοκατάλογο οι χρεώσεις ισχύος για τους οικιακούς καταναλωτές παραμένουν στα ίδια επίπεδα ενώ οι χρεώσεις για την ενέργεια αυξάνονται κατά 3 %, στη μέση τάση (εμπορικές αλυσίδες, βιομηχανικές επιχειρήσεις) οι χρεώσεις αυξάνονται και στην υψηλή (ενεργοβόρος βιομηχανία) μειώνονται.

Αναλυτικά οι τιμές έχουν ως εξής:

Οικιακή κατανάλωση (χαμηλή τάση): χρέωση ισχύος 0,13 Euro/kVA (η τιμή παρέμεινε ίδια) και χρέωση ενέργειας 0,56 λεπτά Euro/kWh (από 0,542, αύξηση 3,3 %)

Πολύτεκνοι και δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου: χρέωση ενέργειας 0,62 λεπτά Euro/kWh (από 0,602, αύξηση 2,99 %).

Λοιποί πελάτες χαμηλής τάσης (καταστήματα κ.α.): χρέωση ισχύος 0,51 Euro/kVA Συμφωνημένης Ισχύος Παροχής ανά έτος (από 0,52, μείωση 2 %) και χρέωση ενέργειας 0,52 λεπτά Euro/kWh (από 0,488, αύξηση 6,5 %).

Πελάτες μέσης τάσης: χρέωση ισχύος 1.384 Euro/MW Μεγίστης Μηνιαίως τιμής της Μέσης Ωριαίας Ζήτησης τις Ώρες Αιχμής (από 1.197, αύξηση 16 %).

Πελάτες υψηλής τάσης: χρέωση ισχύος 23.560 Euro/MW (από 24.062, μείωση 2 %).

Από τις χρεώσεις αυτές απαλλάσσονται οι αγροτικοί πελάτες μέσης και χαμηλής τάσης, οι νυχτερινές καταναλώσεις ενέργειας πελατών χαμηλής τάσης, καθώς και οι καταναλώσεις ενέργειας δικαιούχων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου Α εντός των ορίων κατανάλωσης που ισχύουν.

Η ΡΑΕ αποδέχθηκε τις εισηγήσεις του ΑΔΜΗΕ να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς η κατανάλωση της Κρήτης, δεδομένου ότι η «μικρή» διασύνδεση Χανιά - Πελοπόννησος αναμένεται να είναι σε λειτουργία στο 2ο εξάμηνο του έτους καθώς και να κατανεμηθούν οι χρεώσεις στις επιμέρους κατηγορίες καταναλωτών με βάση τα ιστορικά στοιχεία των καταναλώσεων της τελευταίας τριετίας. Αντίθετα δεν έγιναν δεκτές οι εκτιμήσεις του ΑΔΜΗΕ περί αύξησης της κατανάλωσης στα επίπεδα του 2019 (η ΡΑΕ θεωρεί ότι θα κυμανθεί στα επίπεδα του 2020) και οι εισηγήσεις του Διαχειριστή για εκπτώσεις στην υψηλή τάση και μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις στη μέση τάση με το σκεπτικό ότι οι νέες τιμές για το 2021 εφαρμόζονται στη μέση της χρονιάς.