Euro 2020 - Αγγλία: ο Κέιν με περιβραχιόνιο στα χρώματα του ουράνιου τόξου

Στο δρόμο που χάραξε ο Νόιερ και ο στράικερ των «τριών λιονταριών», για να υποστηρίξει την κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ.

Ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, Χάρι Κέιν, θα φορέσει περιβραχιόνιο με τα χρώματα του ουράνιου τόξου για να υποστηρίξει την κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ, στη σημερινή αναμέτρηση της φάσης των «16» του Euro 2020 εναντίον της Γερμανίας, στο Γουέμπλεϊ.

Ο σέντερ φορ της Τότεναμ θα μιμηθεί το παράδειγμα του Γερμανού τερματοφύλακα Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος φορούσε το ίδιο περιβραχιόνιο του αρχηγού γι΄ αρκετά παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων των τριών αγώνων της «Μάνσαφτ» στη διοργάνωση, στη φάση των ομίλων.

Η UEFA άναψε το «πράσινο φως» σε αυτήν την πρωτοβουλία του αρχηγού της Γερμανίας, χωρίς να βλέπει κανένα λόγο κυρώσεων και «θεωρώντας ότι αυτή η χειρονομία προωθεί έναν καλό σκοπό».

Ο Νόιερ φοράει αυτό το περιβραχιόνιο «ως ένδειξη της προσήλωσης ολόκληρης της (γερμανικής) ομάδας στις αξίες της διαφορετικότητας, της ανοχής και των διακρίσεων», δήλωσε εκπρόσωπος της Εθνικής ομάδας.

Η υποστήριξη για την κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ μετατράπηκε σε διαμάχη κατά τη διάρκεια του Euro 2020, όταν η UEFA αρνήθηκε να ικανοποιήσει αίτημα της πόλης του Μονάχου, που ήθελε να φωτίσει την «Αλιάντς Αρένα» με αυτά τα χρώματα, στον αγώνα Γερμανίας-Ουγγαρίας την περασμένη εβδομάδα.

