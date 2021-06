Οικονομία

Σκυλακάκης για φορολογικές δηλώσεις: Φέτος θα σας πάρουμε λιγότερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών για τις αναστολές και τα ενοίκια, την Οικονομία και τις επενδύσεις, το Ταμείο Ανάπτυξης και το “Freedom Pass”.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης και το «στοίχημα» της ελληνικής οικονομίας, για τα ενοίκια και τις αναστολές, τη φορολογία και για τα 150 ευρώ του “Freedom Pass” μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Ο Θ.Σκυλακάκης χαρακτήρισε «ως στοίχημα» το διπλασιασμό των δικών μας πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και έκανε λόγο για «μεγάλες επενδύσεις που αφορούν τους πάντες: εξοπλισμούς στα νοσοκομεία, ψηφιακές τάσεις στα σχολεία. Κατάρτιση 500.000 – 600.000 ανθρώπων, ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες».

Και εξήγησε πως «παλιά δεν έρχονταν ιδιωτικές επενδύσεις στο δημόσιο. Τώρα η λογική είναι ότι θα δώσουμε λίγες επενδύσεις σε πολλούς.

Για παράδειγμα: στα δάνεια, θα πρέπει να βάλεις 20% εσύ, δεύτερον να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός ή μια τράπεζα ελληνική που θα βάλει τουλάχιστον 30% και τρίτον θα πρέπει να βάλεις εγγυήσεις. Θα είναι εγγυημένα δάνεια.

Εφόσον δουλέψουν, θα δούμε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, και δεν εννοώ την ώρα που γίνεται η επένδυση, αλλά αφού γίνουν οι επενδύσεις».

«Αν δεν καλύψουμε το ποσοστό επενδύσεων, χαθήκαμε», είπε, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες σε επενδύσεις.

Σχετικά με την πληρωμή των ενοικίων του Μαΐου, απάντησε πως «οσονούπω πληρώνει η ΑΑΔΕ» και σημείωσε πως «δεν υπάρχει πρόθεση παράταση του μέτρου τον Ιούλιο».

Στο ερώτημα αν θα υπάρξει παράταση στο μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας, σημείωσε πως «το 4ο κύμα πρέπει να το αποφύγουμε μέσω των εμβολιασμών», εξηγώντας πως «οι δυνατότητες αφού έχουμε δώσει 41 δισ. είναι περιορισμένες, θα είναι μεγάλη περιπέτεια να κλείσουμε πάλι».

Όσο για το ενδεχόμενο να γίνει συμψηφισμός των φορολογικών υποχρεώσεων με την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, το απέκλεισε, υπενθυμίζοντας πως τόσο φέτος όσο και τα επόμενα χρόνια, θα είναι πολύ μικρότερη η προκαταβολή φόρου.

«Οι πρώτες φορολογικές δηλώσεις προχωρούν κανονικά και φέτος θα είναι μία χρονιά που ‘θα σας πάρουμε λιγότερα’», είπε.

Κληθείς να σχολιάσει τη δέσμευση Τσίπρα για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, αν εκλεγεί και πάλι, ο Θ.Σκυλακάκης εκτίμησε πως «θα έχουμε στην πορεία αυξημένη ζήτηση εργασίας. Τότε θα πρέπει να προσαρμόσουμε και τον κατώτατο μισθό.

Περιμένουμε σε πολλούς τομείς χιλιάδες θέσεις επιχειρήσεις και υπάρχει ήδη έλλειψη προσωπικού, θα χρειαστεί να επιστρέψουν Έλληνες απ’εξω, για αυτό κάναμε και τα 7 χρόνια με χαμηλή φορολογία, θα πρέπει να καταρτιστούν αυτοί που θα γυρίσουν».

«Τι χώρο θα έχουμε, θα το ξέρω όταν οριστικοποιηθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα πάει η οικονομία φέτος», απάντησε για τη μείωση της φορολογίας.

Και αναφέρθηκε στην έμμεση μείωση, που έγινε μέσω των ασφαλιστικών εισφορών, τονίζοντας πως «η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η μείωση των φόρων».

Σε ερώτημα για την αναστολή χρεών, απάντησε πως «έχουμε πολύ σοβαρή συζήτηση να κάνουμε με τους θεσμούς».

Τέλος, αναφερόμενος στη “Freedom Pass”, είπε πως «ο λόγος που έγινε είναι για βοήθεια στους νέους και δύο τομείς που έχουν πληγεί πολύ: τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Οι νέοι έχουν πολύ μικρότερο κίνητρο να εμβολιαστούν. Οι νέοι έχουν πληγεί δυσανάλογα από την πανδημία», κατέληξε.

Εuro 2020 - Αγγλία: ο Κέιν με περιβραχιόνιο στα χρώματα του ουράνιου τόξου

ΡΑΕ: Εγκρίθηκαν αυξομειώσεις στο ρεύμα