NBA play off: οι Κλίπερς έκαναν break μέσα στο Φοίνιξ

Ο Πολ Τζορτζ έκανε φοβερό παιχνίδι και κράτησε «ζωντανή» την ομάδα του στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Με τον Πολ Τζορτζ να κάνει φοβερό ματς οι Κλίπερς επικράτησαν των Σανς στο Φοίνιξ με 116-102 και έμειναν «ζωντανοί» στο κυνήγι της πρόκρισης καθώς μείωσαν τη σειρά των τελικών της Δύσης του ΝΒΑ σε 3-2. Η σειρά πλέον μεταφέρεται στο Λος Άντζελες όπου τα ξημερώματα της Πέμπτης (04:00) θα διεξαχθεί στο Game 6.

Ο Τζορτζ έκανε ρεκόρ καριέρας στα playoffs με 41 πόντους (12/14 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 8/8 βολές) ενώ είχε επίσης 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα και 6 λάθη σε 41 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλός ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι ο Ρέτζι Τζάκσον με 23 πόντους (4/7 τρίποντα) ενώ 22 πόντους πρόσθεσε ο Μάρκους Μόρις. Με την ομάδα του Λος Άντζελες δεν αγωνίστηκαν οι Καγουάι Λέοναρντ και Ίβιτσα Ζούμπατς.

Για τους γηπεδούχους που έχασαν μεγάλη ευκαιρία να προκριθούν στον τελικό, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντέβιν Μπούκερ με 31 πόντους ενώ 22 πόντους και 8 ασίστ είχε ο Κρις Πολ.

