Σοφία Μπεκατώρου: η συγκλονιστική ανάρτηση για τον ιερέα στο Αγρίνιο

Η ανάρτησή της στο Instagram για τον ιερέα που συνελήφθη στο Αγρινίο και κατηγορείται για παιδική πορνογραφία και βιασμό.

Στον ιερέα που συνελήφθη στο Αγρινίο και κατηγορείται για παιδική πορνογραφία και βιασμό ανήλικης αναφέρθηκε με ανάρτησή της στο Instagram η Σοφία Μπεκατώρου.

Μεταξύ άλλων τόνισε πως «οι ιερείς έχουν ένα σημαντικό έργο να διατελέσουν και σίγουρα η κακοποίηση της ψυχής και του σώματος δεν εμπίπτει στο λειτούργημά τους».

Παράλληλα έγραψε ότι εάν «θέλουμε να υπάρχει δικαιοσύνη στην κοινωνία μας πρέπει να έχουμε τη δύναμη να κοιτάμε τους ανθρώπους έξω από το "πλαίσιο" που τους εξασφαλίζει η επαγγελματική, κοινωνική ή οικονομική τους θέση».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Σοφίας Μπεκατώρου:

"Ο παππούς μου ήταν Θεολόγος και από εκείνον γνώρισα τί σημαίνει πίστη στο Θεό. Δεν βρίσκεται μόνο μέσα στην Εκκλησία, αλλά γύρω μας σε κάθε στιγμή. Οι ιερείς έχουν ένα σημαντικό έργο να διατελέσουν και σίγουρά η κακοποίηση της ψυχής και του σώματος δεν εμπίπτει στο λειτούργημά τους. Αν θέλουμε να υπάρχει δικαιοσύνη στην κοινωνία μας πρέπει να έχουμε τη δύναμη να κοιτάμε τους ανθρώπους έξω από το "πλαίσιο" που τους εξασφαλίζει η επαγγελματική, κοινωνική ή οικονομική τους θέση".

