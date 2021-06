Κοινωνία

Καβούρι: έκρηξη μετά από σύγκρουση απορριμματοφόρου με ταξί (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρανάλωμα του πυρός έγιναν τα δύο οχήματα που συγκρούστηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης.

Από θαύμα δεν υπήρξε θύμα μετά τη σύγκρουση απορριμματοφόρου με ταξί τα ξημερώματα της Τρίτης στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη, στο ύψος του Καβουρίου.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή της παραλιακής με την οδό Βορέου, στις 5 τα ξημερώματα, όταν το απορριμματοφόρο πήγε να στρίψει δεξιά και το ταξί «καρφώθηκε» πάνω του.

Ο υπάλληλος του δήμου πρόλαβε να πηδήξει από το όχημα και ο οδηγός του ταξί να απομακρυνθεί, αφού από τη σύγκρουση προκλήθηκαν εκρήξεις και φωτιά.

Σκυλακάκης για φορολογικές δηλώσεις: Φέτος θα σας πάρουμε λιγότερα

ΡΑΕ: Εγκρίθηκαν αυξομειώσεις στο ρεύμα