Ηράκλειο: σύλληψη εκπαιδευτικού γιατί αρνήθηκε να φορέσει μάσκα

Η βρεφονηπιοκόμος είχε απασχολήσεις τις Αρχές και πριν από λίγες μέρες.

Στη σύλληψη βρεφονηπιοκόμου σε βρεφονηπιακό σταθμό που βρίσκεται σε χωριό του δήμου Αρχανών Αστερουσίων προχώρησαν τη Δευτέρα αστυνομικοί.

Πρόκειται για την ίδια εκπαιδευτικό που είχε και πριν λίγες ημέρες απασχολήσει τις Αρχές, σύμφωνα με το σχετικο ρεπορτάζ.

Χθες η νέα μήνυση σε βάρος της βρεφονηπιοκόμου έγινε από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και τη διευθύντρια του σταθμού, καθώς η βρεφονηπιοκόμος δεν ήθελε να φορέσει και πάλι μάσκα.

Η ίδια φορούσε ένα «ασπίδιο» , όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, λέγοντας ότι έχει αναπνευστικά προβλήματα.

Η σύλληψή της έγινε χθες το μεσημέρι από άνδρες του Α.Τ Πύργου, ενώ της επιβλήθηκε και το πρόστιμο των 300 ευρώ.

