Οικονομία

Ενοίκια Απριλίου – Μαΐου: Πότε πληρώνονται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πληρώνονται οι αποζημιώσεις του Απριλίου και του Μαΐου, ανοίγει η πλατφόρμα για διορθώσεις.

Εφαρμόζοντας με συνέπεια τον προγραμματισμό που είχε τεθεί για την καταβολή αποζημιώσεων ιδιοκτητών ακινήτων, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ ανακοινώνουν τα παρακάτω:

1. Αύριο, Τετάρτη 30 Ιουνίου:

θα καταβληθούν οι εκκαθαρίσεις των αποζημιώσεων Απριλίου και οι προκαταβολές Μαΐου , και

, και θα εκκαθαριστούν και θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις για τις υπεκμισθώσεις ενός ακινήτου, για τις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί αιτήσεις καταβολής αποζημίωσης από τους αρχικούς ιδιοκτήτες.

H πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων COVID Μαΐου θα ανοίξει την 1η Ιουλίου.

2. Από τις 5 έως τις 20 Ιουλίου:

θα αναρτηθούν ειδοποιήσεις λαθών και θα αποσταλούν μηνύματα στους ενδιαφερόμενους, και

και θα αποσταλούν και θα ανοίξει ξανά η πλατφόρμα για αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ιανουαρίου – Απριλίου 2021. Μεταξύ αυτών, και για υποβολή αρχικών δηλώσεων για υπεκμισθώσεις ενός ακινήτου.

Επίσης, κατά το ίδιο διάστημα θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής:

τροποποιητικών δηλώσεων για υπεκμισθώσεις με πολλά ακίνητα για το 2020 και το 2021 , και

, και αρχικών δηλώσεων COVID από εκμισθωτές σε αλυσίδες υπεκμισθώσεων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί δήλωση COVID για το 2020.

Η επεξεργασία και η καταβολή των αποζημιώσεων για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 20 Ιουλίου, θα διενεργηθεί μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Μέσα στο διάστημα αυτό θα επιλυθούν και επιμέρους προβλήματα που έχουν ανακύψει από τη μέχρι τώρα διαχείριση των αιτήσεων αυτών.

Είναι πολύ σημαντικό οι δικαιούχοι των αποζημιώσεων:

Να μην ξεχάσουν να δηλώσουν τον λογαριασμό ΙΒΑΝ στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του myTAXISnet, ώστε να καταστεί εφικτή η καταβολή των αποζημιώσεων σε αυτούς. Να υποβάλουν δηλώσεις COVID για τους μήνες που έχουν λάβει προκαταβολή αποζημίωσης, γιατί αλλιώς χάνουν το δικαίωμα αποζημίωσης και θα πρέπει γι’ αυτούς να κινηθεί η σχετική διαδικασία αναζήτησης των ποσών που έλαβαν.

Για τον μήνα Ιούλιο προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου μόνο για τις επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα λειτουργίας στα τέλη Ιουνίου, όπως επιχειρήσεις του πολιτισμού και αθλητισμού, δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων, πάρκα αναψυχής και επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή. Επιπλέον, εντάσσονται και τα γυμναστήρια, για τα οποία ίσχυε απαγόρευση δραστηριότητας έως πρόσφατα και λειτουργούν ακόμη με σημαντικούς περιορισμούς.

Η καταβολή μειωμένου ενοικίου κατά 40% ισχύει μόνο για την κύρια κατοικία των εργαζόμενων που τίθενται σε αναστολή εργασίας τον μήνα Ιούλιο, καθώς και για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.

Καβούρι: έκρηξη μετά από σύγκρουση απορριμματοφόρου με ταξί (εικόνες)

Σοφία Μπεκατώρου: η συγκλονιστική ανάρτηση για τον ιερέα στο Αγρίνιο