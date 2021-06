Αθλητικά

Μεγάλο ντέρμπι Αγγλία-Γερμανία σήμερα στο Wembley

Περισσότερες από 500 επιλογές και πολλά συνδυαστικά στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Η φάση των «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ολοκληρώνεται σήμερα. Την παράσταση κλέβει το ντέρμπι Αγγλία-Γερμανία, το οποίο θα διεξαχθεί στις 19:00 στο Wembley,

Η Αγγλία πήρε την πρώτη θέση στον 4ο όμιλο, με 2 νίκες και 1 ισοπαλία, χωρίς να δεχτεί γκολ. Η Γερμανία τερμάτισε στη δεύτερη θέση στον 6ο όμιλο. Σημείωσε από μία νίκη, ισοπαλία και ήττα.

Στο παρελθόν δύο φορές η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990 και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1996. Και στα δύο παιχνίδια πιο εύστοχη ήταν η Γερμανία.

Στη Γλασκώβη, στις 22:00, θα γίνει το άλλο παιχνίδι, ανάμεσα στη Σουηδία και την Ουκρανία. Την πρώτη θέση στον 5ο όμιλο πήρε η Σουηδία, με 2 νίκες και μία ισοπαλία. Η Ουκρανία τερμάτισε στην τρίτη θέση στον 3ο όμιλο, με μία νίκη και 2 ήττες. Προκρίθηκε στη φάση των «16» ως μία από τις 4 καλύτερες τρίτες των 6 ομίλων.

Οι νικήτριες των σημερινών αγώνων θα αναμετρηθούν το Σάββατο, στις 22:00, στη Ρώμη, στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η μέθοδος πρόκρισης και ο νικητής των κόρνερ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 500 στοιχηματικές επιλογές για τους αγώνες Αγγλία-Γερμανία και Σουηδία-Ουκρανία.

Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα είναι για την ομάδα που θα προκριθεί, τη μέθοδο πρόκρισης (κανονική διάρκεια, παράταση, πέναλτι), το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, τον νικητή των κόρνερ, την ομάδα που θα σκοράρει πρώτη σε συνδυασμό με το τελικό αποτέλεσμα, τον παίκτη που θα δεχτεί κάρτα, τον καταλογισμό ή όχι πέναλτι στον αγώνα, τις συνολικές ασίστ, τις συνολικές κάρτες, τα συνολικά οφσάιντ, το πρώτο γεγονός στον αγώνα, τους πόντους αξιολόγησης παικτών.

Συνεχίζονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ και οι προωθητικές ενέργειες του Πάμε Στοίχημα, «Boost Νίκης», «Σκορ 3», «Επιστροφή Στοιχήματος» και «2-0 & Έληξε». Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για τις προωθητικές ενέργειες και για να μάθετε περισσότερα ρωτήστε τον πράκτορά σας.

Τα Power Compo για τον αγώνα Αγγλία-Γερμανία

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και Power Combo με ενισχυμένες αποδόσεις για τα δύο σημερινούς παιχνίδια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Τα 4 συνδυαστικά στοιχήματα για την κανονική διάρκεια του αγώνα Αγγλία-Γερμανία είναι τα ακόλουθα:

Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο & ο Στέρλινγκ να σκοράρει & over 4,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Κέιν να σκοράρει & η Γερμανία over 5,5 κόρνερ & η Αγγλία over 5,5 κόρνερ.

Ο Βέρνερ να σκοράρει & η Αγγλία over 1,5 γκολ & over 10,5 κόρνερ.

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 2-0, 1-1, 0-3.

Τα Power Compo για τον αγώνα Σουηδία-Ουκρανία

Τέσσερα Power Combo με ενισχυμένες αποδόσεις προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ και για την κανονική διάρκεια του αγώνα Σουηδία-Ουκρανία:

Η Σουηδία over 1,5 γκολ & η Ουκρανία over 0,5 γκολ & ομάδα του τελευταίου κόρνερ η Ουκρανία.

Ο Μπεργκ να σκοράρει & ομάδα με τα περισσότερα κόρνερ η Σουηδία & τελευταία ομάδα να σκοράρει η Ουκρανία.

Ο Γιάρεμτσουκ να σκοράρει & ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ το δεύτερο & over 9,5 κόρνερ.

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 2-0, 1-1, 0-1.