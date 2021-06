Life

Πέγκυ Ζήνα στο “Πρωινό”: Ο φονικός ιός με έκανε να κλειστώ στο καβούκι μου (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την επιστροφή της στη σκηνή, για την κόρη της και τον κορονοϊό.

Για την επιστροφή της στη σκηνή μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό” μίλησε η Πέγκυ Ζήνα.

“Μου έχει λείψει η επαφή με τον κόσμο. Ακόμα και όταν γέννησα δεν είχα κάτσει τόσο. Δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να μην τραγουδάω, να μη δουλεύω” είπε χαρακτηριστικά.

“Ο φονικός ιός με φόβισε πολύ και με έκανε να κλειστώ στο καβούκι μου αλλά ευτυχώς πήρα δύναμη από την κόρη μου και τον άνδρα μου, καθώς είδα ότι έχω φτιάξει μια πολύ αγαπημένη οικογένεια” είπε για τον κορονοϊό η Πέγκυ Ζήνα.

Για τα βίντεο της κόρης της στο διαδίκτυο, στα οποία τραγουδά, είπε ότι την συγκινεί αν και δεν λέει δικά της τραγούδια. “Την καμαρώνω αν και ευτυχώς δεν έχει πει ακόμα ότι θέλει να γίνει τραγουδίστρια” είπε γελώντας.