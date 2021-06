Κόσμος

Η Κίνα ξεμένει από χοιρινό κρέας

Έκτακτα μέτρα λόγω σοβαρής έλλειψης σε χοιρινό κρέας λαμβάνει το Πεκίνο.

Η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC) στο Πεκίνο ανέφερε, ότι προγραμματίζει να αγοράσει ποσότητες χοιρινού κρέατος, προκειμένου να αναπληρώσει τα αποθέματά της, τόσο σε κεντρικό, όσο και τοπικό επίπεδο, καθώς ένας δείκτης που παρακολουθεί τις τιμές του χοιρινού κρέατος έπεσε κάτω από το επίπεδο συναγερμού.

Ο δείκτης, καταγράφει το μέσο εθνικό επίπεδο τιμών χοιρινού κρέατος σε σχέση με τις τιμές των σιτηρών και καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο επίπεδο 4,9 προς 1, μειωμένος από το επίπεδο συναγερμού 5 προς 1, σύμφωνα με την NDRC.

Ο ίδιος δείκτης, αντανακλά τη σχέση του κόστους και του κέρδους στην εκτροφή των χοίρων.

Οι αρχές δημοσιοποίησαν ένα σχέδιο δράσης στις αρχές Ιουνίου, για τη βελτίωση του μηχανισμού αναπροσαρμογής των αποθεμάτων χοιρινού με στόχο τη σταθεροποίηση της αγοράς, περιγράφοντας λεπτομερώς πολλαπλά μέτρα, για την αποφυγή δραστικών αλλαγών στις τιμές της αγοράς του χοιρινού κρέατος.

Κατά τη χρονιά που διανύουμε, οι τιμές του χοιρινού κρέατος καταγράφουν πτωτική τάση, για αρκετούς συνεχόμενους μήνες.

Τα στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής της Κίνας (NBS) έδειξαν ότι οι τιμές του χοιρινού κρέατος μειώθηκαν κατά 11,2% στις αρχές Ιουνίου, σε σύγκριση με τα τέλη Μαΐου.

Οι κυκλικές διακυμάνσεις στην τροφοδοσία, αλλά και στις τιμές του χοιρινού κρέατος αποτελούν ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ενώ τέτοιες διακυμάνσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές στην Κίνα, μερικώς επειδή, το μεγαλύτερο ποσοστό των χοίρων στη χώρα, εκτρέφονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις.

