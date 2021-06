Κοινωνία

Έλληνας αστυνομικός – αλλαγή φύλου: ζητάει οικονομική ενίσχυση για την εγχείρηση

«Είμαι αστυνομικός και αυτό καθιστά πιο δύσκολο να νιώσω αποδεκτός, καθώς η πλειοψηφία των συναδέλφων μου είναι προκατειλημμένη απέναντι στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα», όπως υποστηρίζει.

Οικονομική ενίσχυση προκειμένου να κάνει εγχείρηση αλλαγής φύλου, ζητάει Έλληνας αστυνομικός. Ο 24χρονος Πάρης δηλώνει διεμφυλικός και αυτή τη στιγμή προσανατολίζεται στην εγχείρηση αλλαγής φύλου.

Μέσα από την ειδική πλατφόρμα ''GoGetFunding'' ζητεί τη βοήθεια του κόσμου ώστε να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό και να γίνει η επιθυμία του πραγματικότητα. «Νιώθω συνεχώς ξένος και ανασφαλής με τον εαυτό μου», δηλώνει στο κείμενο, με το οποίο συνοδεύει τις φωτογραφίες του, στην ιστοσελίδα όπου απευθύνει έκκληση για βοήθεια. Το μήνυμα του αστυνομικού εμφανίζεται τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.

«Είμαι 24 χρόνων, τρανς άντρας και προσπαθώ να μαζέψω λεφτά για τις εγχειρήσεις επαναπροσδιορισμού του φύλου μου, αλλά είναι κάτι πολύ δύσκολο, καθώς δεν έχω καμία βοήθεια από την οικογένεια μου», γράφει στο μήνυμά του, δίνοντας μια γεύση από τα εμπόδια που έχει, μέχρι στιγμής, αντιμετωπίσει στον δρόμο προς την δική του ελευθερία.

Ο Πάρης αναφέρεται και στην ιδιότητά του που έχει δυσχεραίνει την όλη κατάσταση, καθώς, όπως γράφει, η επιλογή του δεν αντιμετωπίζεται με κατανόηση στους κύκλους της Αστυνομίας. «Είμαι αστυνομικός και αυτό καθιστά πιο δύσκολο να νιώσω αποδεκτός, καθώς η πλειοψηφία των συναδέλφων μου είναι προκατειλημμένη απέναντι στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα», γράφει, σύμφωνα με το protothema.gr, υπογραμμίζοντας τον ρατσισμό που έχει υποστεί και που τον οδηγεί με έναν τρόπο στην περιθωριοποίηση.

Κλείνοντας το μήνυμά του, με φανερή χροιά πικρίας και ελπίδα για αλλαγή, ο αστυνομικός γράφει για τις συμπεριφορές που τον καταπιέζουν τα εξής, «Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να νιώθω συνεχώς ξένος και ανασφαλής με τον εαυτό μου. Κάθε βοήθεια θα ήταν εκτιμητεα, σας ευχαριστώ πολύ!»

