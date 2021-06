Πολιτική

Προανακριτική για Παππά: την ποινική του δίωξη προτείνει η πλειοψηφία

Πηγές της ΚΟ της ΝΔ χαρακτηρίζουν «τεκμηριωμένο και στοιχειοθετημένο» το πόρισμα της πλειοψηφίας, σημειώνοντας ότι είναι «καταπέλτης για τον Νίκο Παππά».

Η άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην υπουργού των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ Ν. Παππά για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση προτείνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμα της πλειοψηφίας της «προανακριτικής» Επιτροπής της Βουλής, που κατατέθηκε για να συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής και το οποίο θα εισαχθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες στην Ολομέλεια, προς ψήφιση από την εθνική αντιπροσωπεία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, παράλληλα, ότι προτείνεται η διαβίβαση του πορίσματος καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής «στην Εισαγγελία και τις αρμόδιες αρχές (φορολογική και αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) αναφορικά με τη χρηματοδότηση, έκδοση και μεταβίβαση της εφημερίδας Documento καθώς και με άλλες καταγγελλόμενες πράξεις για χρηματισμούς μέσων και δημοσιογράφων, προκειμένου να διερευνηθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα».

Πηγές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ χαρακτηρίζουν «τεκμηριωμένο και στοιχειοθετημένο» το πόρισμα της πλειοψηφίας, σημειώνοντας ότι είναι «καταπέλτης για τον Νίκο Παππά και τις παρασκηνιακές μεθόδους που ακολούθησε την επίμαχη περίοδο του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών το 2016».

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι «η πρόταση πορίσματος των μελών-βουλευτών της ΝΔ περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες την επιχείρηση χειραγώγησης των Μέσων Ενημέρωσης και δημιουργίας του «ΣΥΡΙΖΑ channel» από τον τότε ισχυρό υπουργό Επικρατείας κ. Παππά, αποκαλύπτοντας το χρονικό των μυστικών επαφών και των εικονικών συμβάσεων μέχρι τη δημιουργία της εφημερίδας Documento που εκδόθηκε για να προβάλει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και να στοχοποιεί πολιτικούς αντιπάλους και μάλιστα τις συζύγους τους».

Ως αποδεικτικό υλικό για την κατάρτιση της πρότασης πορίσματος προβάλλονται τα «αναλυτικά στοιχεία, sms και email που κατέθεσε ο αποκαλούμενος και «κόκκινος εργολάβος» Χρήστος Καλογρίτσας», καθώς και οι καταθέσεις «μιας σειράς κρίσιμων μαρτύρων που ρίχνουν φως στις σκοτεινές διαδρομές μαύρου χρήματος», σύμφωνα με το kathimerini.gr

Κοινοβουλευτικές πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με το πόρισμα που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. στην προανακριτική, ανέφεραν, μεταξύ άλλων, ότι «οι εργασίες της -πρωτοφανώς περιορισμένης σε διάρκεια, για τα κοινοβουλευτικά χρονικά- προανακριτικής επιτροπής απέδειξαν ότι καμία απολύτως αξιόποινη πράξη δεν τελέστηκε κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών, ούτε καν σε επίπεδο ενδείξεων. Οι καταθέσεις των μαρτύρων στην Επιτροπή, τα έγγραφα που κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία ή είδαν το φως της δημοσιότητας την ίδια περίοδο αποκάλυψαν το σαθρό των επιχειρημάτων της Ν.Δ., καθώς και την πολιτική στόχευση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κατά τη διαδικασία επικυρώθηκε ότι ο Νίκος Παππάς και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν καμία εμπλοκή στην οικονομική συναλλαγή δύο ιδιωτών, της οικογένειας Χούρι και του Χρ. Καλογρίτσα. Το ποσό έχει χαρακτηριστεί -τόσο από μάρτυρες στην Επιτροπή όσο και από τη δικαιοσύνη (διεθνής και ελληνική)- μέρος της συνεργασίας των δύο μερών και όχι «δώρο» και καταλήγουν αναφέροντας ότι «ενόψει όλων των ανωτέρω είναι κατάδηλο ότι στην διερευνώμενη υπόθεση δεν υπάρχουν καν ενδείξεις για την τέλεση οποιασδήποτε εγκληματικής πράξης από τον ελεγχόμενο πρώην Υπουργό, Νίκο Παππά, και ως εκ τούτου δεν πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του για ουδεμία εκ των διερευνώμενων πράξεων».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας σε ανάρτηση του στο twitter, υποστηρίζει αναφερόμενος στην Κυβέρνηση, ότι «πήγαν για μαλλί και βγαίνουν κουρεμένοι».

Άνθρακες ο θησαυρός. Η κυβέρνηση προσέκρουσε με φόρα στην αλήθεια, έσπασε τα μούτρα της και ανέκρουσε πρύμναν. Η βασική κατηγορία περί δήθεν δωροληψίας για το Νίκο Παππά αποσύρεται υπό το φόβο ότι θα τους εξέθετε βαρύτατα η ίδια η δικαιοσύνη. Πήγαν για μαλλί, βγαίνουν κουρεμένοι. — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) June 29, 2021

ΝΔ: πλήρης κάλυψη Τσίπρα στον Παππά

Απαντώντας στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα, η Νέα Δημοκρατία, σε ανακοίνωση της αναφέρει «Είναι η πρώτη φορά στην παγκόσμια πολιτική ιστορία όπου ένα πολιτικό κόμμα πανηγυρίζει για το γεγονός ότι ένα κορυφαίο στέλεχος του ελέγχεται μόνο για παράβαση καθήκοντος και όχι για δωροληψία! Ο κ. Τσίπρας, πρώην Πρωθυπουργός, σχεδόν πανηγυρίζει για το γεγονός ότι ο στενότερος συνεργάτης του και κορυφαίος υπουργός του προτείνεται να παραπεμφθεί για ένα τόσο σοβαρό αδίκημα. Αυτό που για κάθε πολιτικό κόμμα θα αποτελούσε στίγμα, ο κ. Τσίπρας το προσπερνάει αδιάφορα. Είναι προφανής η αμηχανία και το πολιτικό αδιέξοδό του. Καλύπτει τον «πρωταγωνιστή» των παρασκηνιακών διεργασιών του στημένου διαγωνισμού για την χορήγηση τηλεοπτικών αδειών το 2016 και συντάσσεται πλήρως με τον κ. Παππά, όπως έχει κάνει για όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί μέχρι τώρα. Το λόγο πλέον θα έχει η ελληνική Δικαιοσύνη τόσο για τον Νίκο Παππά όσο και για τους συνεργούς του».





