Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: τι φέρνει η Σελήνη στους Ιχθείς (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.



Είναι μια περίεργη ημέρα η σημερινή, με εντάσεις ανά τον κόσμο, ανέφερε η Λίτσα Πατέρα στο «Πρωινό», πριν ξεκινήσει τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Έκανε λόγο για ένα "ουράνιο τόξο μέσα στη βροχή", καθώς, όπως είπε η Λίτσα Πατέρα, η Σελήνη σήμερα, που είναι στους Ιχθείς μαζί με τον Δία, ανοίγει ένα φως για την εσωτερική μας γαλήνη αλλά και για τα οικονομικά.

Προέβλεψε μάλιστα ότι είναι μια περίοδος, κατά την οποία οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο θα προσπαθήσουν να δώσουν χρήματα στον κόσμο, προκειμένου να ανασάνει.

Όπως εξήγησε η αστρολόγος της εκπομπής, είναι μια ημέρα ρομαντική, τρυφερή αλλά και επιθετική.

Παρακολουθείστε το απόσπασμα από «Το Πρωινό», με τις αναλυτικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα για όλα τα ζώδια:

