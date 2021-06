Κοινωνία

Γλυκά Νερά: Στην αγκαλιά της μαμάς της Καρολάιν η Λυδία

Ξεκίνησε το ταξίδι της μικρής κόρης της Καρολάιν προς την Αλόννησο, εκεί που θα παραμείνει με τους παππούδες της.

Στην αγκαλιά της γιαγιάς της, της μητέρας της Καρολάιν βρίσκεται πλέον η μικρή Λυδία, η οποία ξεκίνησε το ταξίδι της για την Αλόννησο.

Η μητέρα του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, συνοδευόμενη από τον γιο της, έφυγαν στις 9 το πρωί από το σπίτι τους στην Αγία Παρασκευή και όσο πιο διακριτικά γινόταν συναντήθηκαν σε μυστικό μέρος στην Αθήνα με τη μητέρα της Καρολάιν, η οποία συνοδευόταν από τον δικηγόρο της, Θανάση Χαρμάνη.

Πλέον, η κόρη της Καρολάιν οδεύει προς την Αλόννησο μαζί με τη γιαγιά της.

Η Εισαγγελία Ανηλίκων έδωσε την προσωρινή επιμέλεια στην οικογένεια της δολοφονηθείσας Καρολάιν, αφαιρώντας την ταυτόχρονα από τον 33χρονο πατέρα της και καθ’ομολογία δολοφόνο της νεαρής μητέρας.

Οι γονείς του Μπάμπη Ανανγωστόπουλου διατηρούν το δικαίωμα να επισκέπτονται το μωρό πέντε φορές το μήνα στην Αλόννησο και να το βλέπουν από τις 10:00 έως τις 14:00.

Την απόφαση για την οριστική επιμέλεια του παιδιού θα λάβει το δικαστήριο μέχρι το Σεπτέμβριο. Κάτοικος της Αλοννήσου δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι, το νησί θα αγκαλιάσει με τρυφερότητα τη μικρή Λυδία, χωρίς να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης.

