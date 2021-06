Συνταγές

Μους γιαουρτιού με κόκκινα φρούτα από τον Διονύση Αλέρτα

Ο Διονύσης Αλέρτας ετοίμασε για τους τηλεθεατές της εκπομπής "Το Πρωινό" το απόλυτο δροσερό, καλοκαιρινό γλυκό με βάση δημητριακών!

Το απόλυτο γλυκό του καλοκαιριού έφτιαξε και παρουσίασε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" ο γνωστός ζαχαροπλάστης, Διονύσης Αλέρτας, ο οποίος σε λίγους μήνες θα γίνει μπαμπάς!

Πρόκειται για μια μους γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά, λεμόνι και βάση από δημητριακά, κακάο και μέλι. Όσο το ντεκόρ, μπορείτε να βάλετε τα κόκκινα φρούτα της επιλογής σας!

Ο Διοσύνης Αλέρτας έδειξε βήμα-βήμα την συνταγή:

Υλικά για τη μους γιαούρτι:

3 αβγά

260 γρ. ζάχαρη

500 γρ. γιαούρτι

500 γρ. κρέμα γάλακτος σε μορφή σαντιγί

χυμός από 1 λεμόνι

10 γρ. ζελατίνη

Για τη βάση:

250 γρ. δημητριακά ή γκρανόλα

50 γρ. κακάο

100 γρ. μέλι



Κόκκινα φρούτα για το ντεκόρ

Δείτε την εκτέλεση:

