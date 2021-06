Οικονομία

Προνόμια εμβολιασμένων: Ανακοινώσεις Γεωργιάδη – Γεραπετρίτη

Ζωντανά οι ανακοινώσεις των δύο υπουργών για τις αλλαγές που έρχονται για τους πολίτες που έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού.

Τις διευκολύνσεις που παραχωρεί η κυβέρνηση στους πλήρως εμβολιασμένους ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, οι χώροι διασκέδασης χωρίζονται σε αμιγείς και μεικτούς:



Α. Αμιγείς χώροι

Χώροι συνάθροισης στους οποίους έχουν πρόσβαση όσοι έχουν αποκτήσει ανοσία, δηλαδή έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις εμβολίου ή με μονοδοσικό εμβόλιο, και έχουν μεσολαβήσει 14 ημέρες από τον τελικό εμβολιασμό τους, ή έχουν αποδεδειγμένα νοσήσει τους τελευταίους έξι μήνες.

Β. Μικτοί χώροι

Χώροι συνάθροισης στους οποίους έχουν πρόσβαση όσοι έχουν αποκτήσει ανοσία, δηλαδή έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις εμβολίου ή με μονοδοσικό εμβόλιο, και έχουν μεσολαβήσει 14 ημέρες από τον τελικό εμβολιασμό τους, ή έχουν αποδεδειγμένα νοσήσει τους τελευταίους έξι μήνες ή έχουν υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης της νόσου COVID-19 (PCR test ή rapid test) με αρνητικό αποτέλεσμα κατά τις τελευταίες 48 ώρες.