Μενδώνη για τους κλεμμένους πίνακες από Εθνική Πινακοθήκη: μέρα χαράς και συγκίνησης

«Η Εθνική Πινακοθήκη επουλώνει το μέγιστο τραύμα της, την κλοπή του 2012», είπε μεταξύ άλλων η υπουργός Παιδείας, μετά την εύρεση των πινάκων του Πικάσο και του Μοντριάν.

«Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα χαράς και συγκίνησης» είπε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη νωρίτερα σήμερα, σχετικά με την ανάκτηση του πίνακα του Πάμπλο Πικάσο «Γυναικείο κεφάλι» που είχε κλαπεί στις 9/1/12 μαζί με τον πίνακα του Πιετ Μοντριάν «Ανεμόμυλος Στάμμερ».

Στην διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη η κ. Μενδώνη δήλωσε μεταξύ άλλων, «Γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της Επανάστασης του 1821. Ο πίνακας του Πικάσο φέρει ιδιαίτερη βαρύτητα και αξία για τον ελληνικό λαό καθώς ο Πικάσο το αφιέρωσε στον αγώνα του ελληνικού λαού εναντίον του φασιστικού άξονα και φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του ζωγράφου.

Γι’ αυτό και άλλωστε ο πίνακας είναι αδύνατο να πωληθεί αλλά και να εκτεθεί καθώς είναι απολύτως ταυτοποιημένος ως προϊόν κλοπής από την Εθνική Πινακοθήκη. Η Εθνική Πινακοθήκη έκλεισε για ανακαίνιση το 2012 λίγο μετά την κλοπή. Άνοιξε τον Μάρτιο του 2021 για λίγες μέρες, προκειμένου να τιμήσει τον αγώνα ανεξαρτησίας και αυτοδιάθεσης του ελληνικού λαού. Ο συσχετισμός είναι προφανής» είπε η κ. Μενδώνη και προσέθεσε.

«Στις 14 Μαΐου άρχισε να υποδέχεται το κοινό της. Η Εθνική Πινακοθήκη επουλώνει το μέγιστο τραύμα της, την κλοπή του 2012 και το έργο επιστρέφει στη νέα ανακαινισμένη Εθνική Πινακοθήκη που δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από τις πινακοθήκες της Ευρώπης. Το 2021 είναι η χρονιά της Πινακοθήκης» κατέληξε η υπουργός Πολιτισμού εκφράζοντας ευχαριστίες στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τους συνεργάτες του για την αδιάλειπτη έρευνα και την ανάκτηση των έργων.

Υπενθυμίζεται ότι το «Γυναικείο Κεφάλι» φιλοτεχνήθηκε από τον Πάμπλο Πικάσο το 1939 και είναι πορτρέτο της συντρόφου του, Ντόρα Μάαρ. Το 1949 ο Πικάσο πρόσφερε το συγκεκριμένο έργο στον ελληνικό λαό για τη συμβολή του στην αντίσταση κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής.

Στο πίσω μέρος του πίνακα υπάρχει χειρόγραφη αφιέρωση του Ισπανού ζωγράφου, που αναφέρει, «Pour le Peuple Grec, Hommage de Picasso» (Για τον ελληνικό λαό, Φόρος Τιμής από τον Πικάσο).

Χρυσοχοΐδης: Έλληνες τους έκλεψε, Έλληνες τους έφεραν πίσω

Ως πολύ μεγάλη επιτυχία, χαρακτήρισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μ. Χροσοχοΐδης την εξιχνίαση της υπόθεσης κλοπής των πινάκων του Πικάσο και του Μοντριάν, κατά τη σημερινή κοινή συνέντευξη Τύπου με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ο Πικάσο είχε χαρίσει τον πίνακα στον ελληνικό λαό για την αντίστασή του στη γερμανική κατοχή, όπως ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης, για να προσθέσει χαρακτηριστικά ότι «Έλληνας τους έκλεψε, Έλληνες τους έφεραν πίσω».

Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής Π. Τζεφέρης τόνισε ότι ήταν θέμα τιμής για την Ελληνική Αστυνομία η εξιχνίαση της κλοπής και η επιστροφή των πινάκων στην Εθνική Πινακοθήκη, ενώ επισήμανε ότι υπήρχε συνεργασία της ΕΛΑΣ με ξένες αστυνομικές Αρχές.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας Γρ. Ζαχαράκης τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι ο 49χρονος συλληφθείς για την κλοπή, που είναι οικοδόμος στο επάγγελμα, διέπραξε μόνος του την κλοπή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι παρακολουθούσε επί έξι μήνες την Εθνική Πινακοθήκη και γνώριζε τα πάντα.

Τονίζεται, τέλος, ότι ο δράστης -που έχει ομολογήσει- διατηρούσε τους δύο πίνακες τους τελευταίους δύο μήνες συσκευασμένους σε ρεματιά στην Κερατέα. Υπενθυμίζεται ότι η κλοπή είχε γίνει στις 9 Ιανουαρίου 2012

