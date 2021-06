Οικονομία

Προνόμια εμβολιασμένων: έρχονται αμιγείς και μεικτοί χώροι στη διασκέδαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα τεθεί σε λειτουργία το νέο μοντέλο της αγοράς. Τι αλλάζει στην πληρότητα σε εστιατόρια, κινηματογράφους, θέατρα. Εκτός γηπέδων μένουν οι ανεμβολίαστοι.

Το κυβερνητικό σχέδιο για μοίρασμα των χώρων ψυχαγωγίας και διασκέδασης σε αμιγείς και σε μεικτούς χώρους, παρουσίασε, στις βασικές γραμμές του, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Επικρατείας, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Tύπου με τον υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνη Γεωργιάδη.

Στους αμιγείς χώρους θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης μόνο όσοι έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει το τελευταίο 6μηνο, διαθέτοντας και το αντίστοιχο πιστοποιητικό αντιστοίχως. Στους μεικτούς χώρους θα έχουν πρόσβαση οι παραπάνω αλλά και όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί - οι τελευταίοι μόνο μετά από rapid ή μοριακό τεστ. Το μέτρο αφορά είτε κλειστούς χώρους, είτε ανοιχτούς χώρους υψηλού συγχρωτισμού.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Επικρατείας, εναπόκειται στους επιχειρηματίες να επιλέξουν όποιο μοντέλο θέλουν, με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Είναι επίσης αυτονόητο ότι θα γίνεται έλεγχος των πιστοποιητικών στην πρώτη περίπτωση, των μέτρων (αποστάσεις) στη δεύτερη.

Το νέο αυτό μοντέλο λειτουργίας της αγοράς, που θα τεθεί σε λειτουργία από τις 15 Ιουλίου, δίνει κίνητρα για τον εμβολιασμό, αφού στους αμιγείς χώρους αυξάνεται η πληρότητα και φτάνει στο 85% σε εστιατόρια, κινηματογράφους και θέατρα (σε αυτά τα δυο με χρήση μάσκας), ενώ την ίδια ώρα η πληρότητα στους μεικτούς χώρους θα είναι 50%.

Στο 85% θα είναι η πληρότητα και για τους αμιγείς υπαίθριους χώρους καθημένων, ενώ κλιμακωτή είναι η ποσόστοστη και κάτω του 75% για του μεικτούς. Για τα κλαμπ και τους υπαίθριους και κλειστούς χώρους διασκέδασης η πληρότητα για τους αμιγείς χώρους είναι στο 60%, ενώ αντίστοιχα στους μεικτούς φτάνει στο 25%. Τέλος στα γήπεδα (ανοικτά και κλειστά) θα έχουν πρόσβαση (με μάσκα) σε ποσοστό 85% μόνο οι εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες, ενώ δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε ανεμβολίαστους.

Κλείνοντας, ο υπουργός Επικρατείας διαβεβαίωσε ότι προσωπικά δεδομένα και δικαιώματα πολιτών θα γίνουν απολύτως σεβαστά. Η ανάγκη για χτίσιμο ανοσίας και επανάκτηση των ελευθεριών μας είναι αδήριτη, τόνισε εν κατακλείδι.

Η παρουσίαση «Επιχείρηση Ελευθερία – Χτίζοντας το επιθυμητό τείχος ανοσίας»:

Προανακριτική για Παππά: την ποινική του δίωξη προτείνει η πλειοψηφία

Γλυκά Νερά: Στην αγκαλιά της μαμάς της Καρολάιν η Λυδία