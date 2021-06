Life

Σπιτική συνταγή για γερά νύχια!

Με υλικά που έχεις σίγουρα στην κουζίνα σου!

Τα άκρα μιας γυναίκας αντικατοπτρίζουν σε τεράστιο βαθμό το πόσο περιποιημένη είναι και το πόσο φροντίζει τον εαυτό της. Για να φτάνεις, λοιπόν, στα.. άκρα με το σωστό τρόπο, δεν αρκεί ένα ωραίο μανικιούρ, αλλά χρειάζεται και μια ενυδατωμένη επιδερμίδα στα χέρια.

Η συνταγή είναι απλή, γρήγορη και φυσικά γίνεται στο σπίτι με υλικά που έχουμε στην κουζίνα μας. Τα νύχια σου, θα τα δυναμώσεις σε μεγάλο βαθμό, αρκεί πάντα να κάνεις και μια σωστή διατροφή!

