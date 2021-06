Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη - ΛΟΑΤΚΙ+: δεν επιτρέπονται διαχωρισμοί μεταξύ των πολιτών

Your browser does not support the audio element.

Με μέλη της Επιτροπής για την Εθνική Στρατηγική Ισότητας ΛΟΑΤΚΙ+ συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός, παραλαμβάνοντας την έκθεσή της.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής για την Εθνική Στρατηγική Ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+. Ο κ. Μητσοτάκης παρέλαβε την έκθεση της Επιτροπής και ευχαρίστησε τον Πρόεδρό της, Λίνο - Αλέξανδρο Σισιλιάνο, και τα μέλη της.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως στην Ελλάδα του 21ου αιώνα «δεν επιτρέπονται διαχωρισμοί μεταξύ των πολιτών της», προσθέτοντας ότι «ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν είναι μόνο αντιδημοκρατικός, πιστεύω ότι είναι και βαθιά αντιπαραγωγικός. Και για αυτό και η χώρα μας ακολουθεί την Ευρώπη, ενώνοντας αρμονικά όλες τις δυνάμεις της, ενσωματώνοντας το διαφορετικό στο κοινό. Αναγνωρίζοντας ίσα δικαιώματα σε όλους, απαιτώντας όμως και από όλους σεβασμό και αλληλεγγύη».

Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το Σχέδιο «διαθέτει την επιστημονική σφραγίδα της Επιτροπής που το συνέταξε, με επικεφαλής τον καθηγητή και πρώην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τον κ. Σισιλιάνο».

Από την πλευρά του, ο κ. Σισιλιάνος σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η έκθεση ακολουθεί «τη δομή της αντίστοιχης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ΛΟΑΤΚΙ+, 2020 - 2025».

Πρόσθεσε δε, ότι πολλά από τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή «άπτονται της αρχής της ισονομίας, της ισοπολιτείας και του κράτους δικαίου». Κλείνοντας ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ανέφερε πως «προσπαθήσαμε να είμαστε ρεαλιστές, να λαμβάνουμε υπόψη την κοινωνία του σήμερα αλλά συγχρόνως να προτείνουμε και ορισμένες τομές».

Η έκθεση αποτελεί οδικό χάρτη με κατευθυντήριες γραμμές για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την εμπέδωση της ισότητας, αξιοποιώντας τη στρατηγική που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στο εξωτερικό.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θεόδωρος Λιβάνιος.

Από την πλευρά της Επιτροπής, παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Λίνος - Αλέξανδρος Σισιλιάνος, Καθηγητής της Νομικής του Σχολής ΕΚΠΑ και πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), καθώς και τα μέλη της: Η Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, Κατερίνα Φουντεδάκη, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, Λίνα Παπαδοπούλου, η Πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) και Εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα ταυτότητας φύλου, Μαρίνα Γαλανού, η Πρόεδρος της οργάνωσης «Οικογένειες Ουράνιο Τόξο ΜΚΟ», Στέλλα Μπελιά, και ο εκπρόσωπος του Thessaloniki Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης, Απόστολος Καραμπαΐρης.

Από την πλευρά της κυβέρνησης συμμετείχαν στις εργασίες της Επιτροπής και παραβρέθηκαν στη συνάντηση ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πάνος Αλεξανδρής, ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, και ο Σύμβουλος στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, Πρόδρομος Πύρρος.

Ολόκληρος ο διάλογος του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Επιτροπής για την Εθνική Στρατηγική Ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θέλω με πολύ μεγάλη χαρά να σας καλωσορίσω στο Μέγαρο Μαξίμου και να σας ευχαριστήσω για την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είμαι πραγματικά χαρούμενος και υπερήφανος που παραλαμβάνω το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ που πιστεύω ότι είναι ένα τολμηρό βήμα εκσυγχρονισμού για την κοινωνία μας.

Διαθέτει την επιστημονική σφραγίδα της Επιτροπής που το συνέταξε, με επικεφαλής τον Καθηγητή και πρώην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τον κ. Σισιλιάνο. Να σας ευχαριστήσω και πάλι κ. Πρόεδρε, νομίζω ότι ήταν και για σας μία πολύ ενδιαφέρουσα και δημιουργική εμπειρία.

Είχα την ευκαιρία να το διατρέξω, δεν το έχω μελετήσει ακόμα ενδελεχώς, αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί βλέπω ότι ενσωματώνει διεθνή εμπειρία αλλά αντιμετωπίζει και με ρεαλισμό, τολμώ να πω, και με ωριμότητα, τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας.

Ένα είναι βέβαιο: ότι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα δεν επιτρέπονται προκαταλήψεις που προκαλούν βίαιες συμπεριφορές και δεν επιτρέπονται διαχωρισμοί μεταξύ των πολιτών της.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν είναι μόνο αντιδημοκρατικός, πιστεύω ότι είναι και βαθιά αντιπαραγωγικός. Και για αυτό και η χώρα μας ακολουθεί την Ευρώπη, ενώνοντας αρμονικά όλες τις δυνάμεις της, ενσωματώνοντας το διαφορετικό στο κοινό. Αναγνωρίζοντας ίσα δικαιώματα σε όλους απαιτώντας όμως και από όλους σεβασμό και αλληλεγγύη.

Να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά για το δύσκολο έργο σας. Θα μελετήσουμε πολύ προσεκτικά το πόρισμα και πιστεύω ότι υπάρχουν μία σειρά από δράσεις τις οποίες μπορούμε να αναλάβουμε άμεσα. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι οι μεγάλες τομές χρειάζονται, από τη μία ταχύτητα για να μπορούμε να φτάσουμε στον προορισμό που θέλουμε. Φέρνουν όμως τελικά αποτέλεσμα αν ξεκινούν στην ώρα τους. Και η ώρα τους έχει έρθει, αλλά πρέπει να προσέχουμε και τις στροφές στη διαδρομή.

Και τότε νομίζω, πράγματι, ότι το ταξίδι της εξέλιξης θα είναι για όλους, θα αφορά όλους τους Έλληνες, και θα οδηγεί σταθερά προς τα εμπρός.

Λίνος - Αλέξανδρος Σισιλιάνος: Κύριε Πρόεδρε ευχαριστούμε θερμότατα για την υποδοχή σας σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, νομίζω ότι είναι μία σημαντική στιγμή. Είχατε την καλοσύνη να δημιουργήσετε αυτή την επιτροπή στις 17 Μαρτίου. Είχαμε δεσμευτεί τότε ότι θα προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι πριν από το καλοκαίρι. Τα καταφέραμε και κατά τούτο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα όλα τα μέλη της Επιτροπής.

Όπως είδατε, η έκθεση στο σύνολό της είναι προϊόν συνθέσεων, συναιρέσεων και συναίνεσης. Λέμε στην αρχή της έκθεσης ότι δεν είναι απαραίτητο ότι σε όλα τα σημεία συμφωνούμε όλοι απολύτως με όλες τις διατυπώσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μία σύνθεση των απόψεων της επιτροπής σε περίπου 20 σημεία.

Ακολουθούμε τη δομή της αντίστοιχης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ΛΟΑΤΚΙ+ 2020 - 2025. Αναφερόμαστε σε μία σειρά από ζητήματα που αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνία, την συμπεριληπτικότητα (καθώς και) θέματα οικογενειακού δικαίου.

Είναι θέματα τα οποία, όπως είπατε κι εσείς, άπτονται της αρχής της ισονομίας και της ισοπολιτείας, του κράτους δικαίου και κατά τούτο θεωρούμε ότι η έκθεση πράγματι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Προσπαθήσαμε, όπως πολύ σωστά είπατε, να είμαστε ρεαλιστές, να λαμβάνουμε υπόψη την κοινωνία του σήμερα.

Σε αυτή τη λογική κινηθήκαμε, αλλά συγχρόνως προτείνουμε και ορισμένες τομές οι οποίες θα πρέπει να γίνουν και ορισμένες μετεξελίξεις που θα πρέπει να επισυμβούν και σε επίπεδο κυβερνητικής δομής και σε επίπεδο επιμόρφωσης των στελεχών της διοίκησης σε διάφορα επίπεδα, μέσα στην ελληνική κοινωνία και το κράτος.

Σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε και τον τρόπο με τον οποίο μας περιβάλλατε όλους αυτούς τους μήνες της δουλειάς αυτής.

