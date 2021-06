Οικονομία

Ανοίγουν κλαμπ και κέντρα διασκέδασης: Πώς θα λειτουργήσουν

Υπαίθρια και κλειστά κέντρα διασκέδασης (μουσικά κέντρα, κλαμπ) ανοίγουν ρολά. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Πώς διαμορφώνεται η χωρητικότητα τους.

Ανοίγουν από τις 15 Ιουλίου τα κλαμπ και κέντρα διασκέδασης, υπαίθρια αλλά και κλειστά, υπό όρους και κυρίως υπό την προϋπόθεση να δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες αν στην επιχείρησή τους θα δέχονται εμβολιασμένους και νοσήσαντες ή εάν θα δέχονται και πελάτες μετά από διενέργεια τεστ, αν δηλαδή θα δηλώνονται ως αμιγείς ή μεικτοί οι χώροι τους.

Για τα υπαίθρια και κλειστά κέντρα διασκέδασης (μουσικά κέντρα, κλαμπ), οι χώροι που θα δηλωθούν ως αμιγείς θα λειτουργούν με μέγιστη κάλυψη του 60% της χωρητικότητάς τους - χωρίς χρήση μάσκας και οι χώροι που θα δηλωθούν ως μεικτοί θα λειτουργούν με μέγιστη κάλυψη του 25% της χωρητικότητάς τους και η πρόσβαση του κοινού θα γίνεται με αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες.

Οι ανήλικοι θα προσέρχονται με δήλωση αρνητικού αποτελέσματος self test από τους γονείς τους, ενώ η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική στους μεικτούς χώρους.

«Είναι στο δικό μας χέρι να συμμετάσχουμε σε μια πανεθνική προσπάθεια πειθούς για όσους είναι διστακτικοί να εμβολιαστούν και να φτάσουμε μέσα στο καλοκαίρι στον αριθμό που απαιτείται για να αποφύγουμε νέο κύμα πανδημίας. Άρα αν τα όρια που τίθενται στους χώρους συνάθροισης φαίνονται χαμηλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος πλην της πειθούς» σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως εξήγησε ο υπουργός οι χώροι συναθροίσεων προσώπων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Στους αμιγείς χώρους: Δηλαδή σε χώρους συνάθροισης στους οποίους θα έχουν πρόσβαση όσοι έχουν αποκτήσει ανοσία, δηλαδή έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις εμβολίου ή με μονοδοσικό εμβόλιο, και έχουν μεσολαβήσει 14 ημέρες από τον τελικό εμβολιασμό τους, ή έχουν αποδεδειγμένα νοσήσει τους τελευταίους έξι μήνες.

Στους μεικτούς χώρους: Δηλαδή, στους χώρους συνάθροισης στους οποίους έχουν πρόσβαση όσοι έχουν αποκτήσει ανοσία, δηλαδή έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις εμβολίου ή με μονοδοσικό εμβόλιο, και έχουν μεσολαβήσει 14 ημέρες από τον τελικό εμβολιασμό τους, ή έχουν αποδεδειγμένα νοσήσει τους τελευταίους έξι μήνες ή έχουν υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης της νόσου COVID-19 (PCR test ή rapid test) με αρνητικό αποτέλεσμα κατά τις τελευταίες 48 ώρες.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι εναπόκειται στον ίδιο επιχειρηματία να επιλέξει αν στην επιχείρησή του θα δέχεται εμβολιασμένους και νοσήσαντες ή εάν θα δέχεται και πελάτες μετά από διενέργεια τεστ. Όλοι οι χώροι συναθροίσεων που μπορούν να υποδέχονται κοινό θα δηλώνονται από τον επιχειρηματία ως αμιγείς ή ως μικτοί, από τις 15 Ιουλίου, στην ειδική πλατφόρμα, και θα φέρουν ειδική σήμανση στην είσοδό τους.

Οι χώροι συναθροίσεων διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Κλειστοί χώροι πλην κέντρων διασκέδασης (κινηματογραφικές αίθουσες, θέατρα, εστιατόρια, καφέ).

Υπαίθριοι χώροι ψυχαγωγίας καθημένων πλην γηπέδων (ζωντανά θεάματα και ακροάματα).

Υπαίθρια και κλειστά κέντρα διασκέδασης (μουσικά κέντρα, κλαμπ).

Ανοικτά και κλειστά γήπεδα.

Χώροι αμιγείς ή μεικτοί

Όσοι χώροι θα δηλωθούν ως αμιγείς θα έχουν μέγιστη κάλυψη του 85% της χωρητικότητάς τους - χωρίς χρήση μάσκας ενώ όσοι χώροι θα δηλωθούν ως μεικτοί θα λειτουργούν με μέγιστη κάλυψη του 50% της χωρητικότητάς τους με υποχρεωτική χρήση μάσκας και αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες και οι ανήλικοι θα προσέρχονται με δήλωση αρνητικού αποτελέσματος self test από τους γονείς τους. Για τα θέατρα και τους κινηματογράφους είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας ανεξαρτήτως διαβάθμισης και οι ανήλικοι θα προσέρχονται με self test.

Για τους χώρους ψυχαγωγίας καθημένων πλην γηπέδων (ζωντανά θεάματα και ακροάματα) οι χώροι που θα δηλωθούν αμιγείς θα λειτουργούν με μέγιστη κάλυψη του 85% της χωρητικότητάς τους και οι χώροι που έχουν δηλωθεί ως μεικτοί, θα λειτουργούν με μέγιστη κάλυψη χωρητικότητας:

75% για χώρους έως 1.000 θέσεων - υποχρεωτική χρήση μάσκας

70% για χώρους έως 5.000 θέσεων - υποχρεωτική χρήση μάσκας

65% για χώρους έως 15.000 θέσεων - υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Για τα ανοικτά και κλειστά γήπεδα, η λειτουργία τους ξεκινάει από 15 Ιουλίου και επειδή στα γήπεδα δεν γίνεται να υπάρξει μείξη εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων θα αποτελούν μόνο αμιγείς χώρους, με πληρότητα 85%, η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική και οι ανήλικοι θα προσέρχονται με δήλωση αρνητικού αποτελέσματος self test από τους γονείς τους.