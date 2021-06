Οικονομία

Capital Link: επιτυχημένο το 5th Annual Cyprus Shipping Forum (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε ψηφιακά το Forum με βασικό θέμα “Cyprus Shipping – At the Forefront of Industry Developments - Enhancing Competitiveness in a Fast Changing World”

Το 5th Annual Capital Link Cyprus Shipping Forum πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή, σε ψηφιακή μορφή.

Ο κ. Βασίλης Δημητριάδης, Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω της Κυπριακής Δημοκρατίας, τίμησε το Συνέδριο πραγματοποιώντας την εναρκτήρια Κύρια Ομιλία του Συνεδρίου.

Στόχος του Συνεδρίου, όπως σημειώνει η Capital Link, ήταν να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της ναυτιλιακής κοινότητας της Κύπρου. Η Κύπρος είναι ένας ισχυρός ναυτιλιακός κόμβος που χαρακτηρίζεται από ευελιξία και αποτελεσματικότητα, με έναν αναπτυσσόμενο ναυτιλιακό κλάδο, τόσο όσον αφορά την πλοιοκτησία, όσο και τη διαχείριση του στόλου. Επιπλέον, η Κύπρος είναι ένας περιφερειακός κόμβος χρηματοοικονομικών, ασφαλιστικών και νομικών υπηρεσιών, γεγονός το οποίο αποτελεί προστιθέμενη αξία στην ήδη ισχυρή της θέση. Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου έχει αναλάβει στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου του την υποχρέωση υλοποίησης σημαντικών πρωτοβουλιών, με στόχο την αντιμετώπιση και ελάφρυνση της παγκόσμιας κρίσης των πληρωμάτων, τη μεγιστοποίηση της ψηφιοποίησης και της διαφάνειας, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας της Κύπρου και της Κυπριακής σημαίας.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι στο Συνέδριο αυτό συμμετείχαν και φέτος περισσότεροι από 40 κορυφαίοι παράγοντες και ανώτατα στελέχη της Κυπριακής ναυτιλιακής κοινότητας που, απευθυνόμενοι σ’ ένα διεθνές κοινό, συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την ελκυστικότητα της Κυπριακής ναυτιλίας, και τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα.

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, Chairman του Συνεδρίου ήταν ο κ. Γιώργος Α. Τσαβλίρης, Principal του Tsavliris Salvage Group, elected Chairman - INTERMEPA (International Marine Environment Protection Association), Chairman - CYMEPA (Cyprus Marine Environmental Protection Association), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Cyprus Union of Shipowners, και Honorary Chairman του Tsavliris Cultural Foundation.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας της Κύπρου και με την Κύρια Χορηγία και Συνεργασία της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών (Cyprus Union of Shipowners), και την Υποστήριξη του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (CSC - Cyprus Shipping Chamber) και των ακόλουθων φορέων: Cyprus Investment Promotion Agency – Invest Cyprus • Cyprus Investment Funds Association (CIFA) • Institute of Chartered Shipbrokers Cyprus Branch • Cyprus Naval Architects Association • Cyprus Shipping Association • Association of Merchant Marine Officers • CYMEPA • Cyprus Marine Club • Cyprus Master Mariners Association • Cyprus Maritime Academy • The Nautical Institute, Cyprus Branch • Young Ship Cyprus.

Χορηγός επικοινωνία του Forum ήταν ο ΑΝΤ1.

Ακολουθούν σημειώσεις και βίντεο με όσα ειπώθηκαν στο Forum: