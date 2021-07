Life

Άλεξ Τρέμπεκ - Λάρι Κινγκ : Βραβεύτηκαν με Emmy Πρωινής Ζώνης μετά θάνατον

Τα βραβεία παρέλαβαν τα παιδιά των εκλιπόντων.

Οι Άλεξ Τρέμπεκ και Λάρι Κινγκ βραβεύτηκαν μετά θάνατον με Βραβεία Emmy Πρωινής Ζώνης (Daytime Emmy Awards), διακρίσεις που απονέμονται από την Εθνική Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ, NATAS/ATAS, η οποία εδρεύει στη Νέα Υόρκη.

Ο επί σειρά ετών παρουσιαστής του «Jeopardy!» Άλεξ Τρέμπεκ βραβεύτηκε στην κατηγορία Καλύτερου Tηλεπαιχνιδιού και ο τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παρουσιαστής στην κατηγορία Καλύτερο Ενημερωτικό Talk Show για το έργο του στο Larry King Now.

Τα παιδιά των εκλιπόντων Τρέμπεκ και Κινγκ παρέλαβαν τα βραβεία στην τελετή απονομής των Daytime Emmy Awards 2021 που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιουνίου.

«Ήταν πάντα τόσο περήφανος που ήταν μέρος του “Jeopardy!”. Που εργαζόταν σε μια εκπομπή που βασίζεται στη γνώση, τον κίνδυνο και την πρόκληση - οι άνθρωποι έπρεπε να σκέφτονται» δήλωσε ο Ματ Τρέμπεκ, γιος του Καναδοαμερικανού παρουσιαστή στην ομιλία του.

«Του άρεσε κάθε κομμάτι» πρόσθεσε η κόρη του Άλεξ, Έμιλι και τόνισε: «Ήταν πάντα ενθουσιασμένος που πήγαινε στη δουλειά, ακόμη όταν έδινε μάχη με τον καρκίνο. Ήταν τόσο τυχερός που κατάφερε να κάνει ό,τι αγαπούσε και ξέρουμε ότι δεν το είχε δεδομένο» υπογράμμισε.

«Η τελευταία σεζόν ήταν μια απόδειξη της αγάπης του Λάρι Κινγκ για την ενημέρωση είπε ο Τσανς Κινγκ μαζί με τον αδελφό του Κάνον. «Αν και έχει φύγει, είναι μαζί μας, στις καρδιές μας για πάντα» τόνισαν.

Οι Τρέμπεκ και Κινγκ πέθαναν με διαφορά λίγων μηνών. Ο Τρέμπεκ πέθανε το Νοέμβριο του 2020 μετά από μάχη με καρκίνο του παγκρέατος, ενώ ο Λάρι Κινγκ πέθανε τον Ιανουάριο του 2021 από επιπλοκή της COVID-19.

