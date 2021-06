Τεχνολογία - Επιστήμη

Μετάλλαξη Δέλτα: Είναι αποτελεσματικά τα υπάρχοντα εμβόλια;

Τι αποκαλύπτουν τα ποσοστά.

Πρόσφατη ανάλυση των μεταλλαγμένων στελεχών του Δημόσιου Οργανισμού Υγείας της Αγγλίας (Public Health England) που περιέχει και τα πιο πρόσφατα δεδομένα σχετικά με την επιδημιολογική δυναμική του Δέλτα στελέχους δίνει την απάντηση σε αυτό το ερώτημα.

Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων όσον αφορά τη συμπτωματική νόσο μετά από μία δόση για το στέλεχος Άλφα φαίνεται ότι είναι 49% έναντι 35% για το Δέλτα, ενώ μετά από 2 δόσεις φτάνει το 89% για το Άλφα έναντι 79% για το Δέλτα.

